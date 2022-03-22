疫情｜深圳為集中隔離者提供寵物託管　護理人員每日進行健康監護

深圳市近日爆發本土疫情，在進行三輪全員核酸檢測後及「半封城」措施後，基本實現社會面動態清零，並於周一（21日）起全市恢復生產生活秩序，巴士、地鐵全面恢復運行。

據《深圳商報》報道，在突發疫情的福田區上沙塘晏村，當局為確診者、密接者等集中隔離人員在封控區內飼養的寵物，提供免費託管，5天內已接收194隻寵物貓狗。



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據了解，此次免費託管場地是在上沙村合適位置建造的獨立臨時寵物隔離安置點，由沙頭街道委託專業寵物醫療機構維護託管。負責託管照顧寵物的志願隊，來自某寵物醫療集團，該公司已調集獸醫及相關工作人員近30名，結合現場條件盡最大努力對寵物進行護理，並可定期向寵物主人反饋寵物狀態等情況。

託管護理人員每日需要進行的工作包括，對寵物託管場所進行清掃、消毒（保持環境、動物、籠具及其他用品清潔）；為寵物準備充足飲食飲水；日常健康監護並填寫《巡查記錄表》；定期牽遛（視情況）。若寵物在此期間出現異常，將盡力積極救治，寵物出現疾病或緊急情況將電聯寵主。

安置點自3月16日起開始接收託管寵物，截至3月21日晚上7時，服務深圳福田區上沙塘晏村隔離人員寵物的驛站已接收194隻動物，目前所有寵物狀態良好，暫未見異常。現場除了政府合作單位的工作人員，還有公益組織義工到現場支援。