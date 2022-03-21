疫情｜深圳復工「第一加班樓」1.2萬人返工　曾疑爆疫引萬人逃離

深圳市今日（21日）起有序恢復社會生產生活秩序，各大工業園區、重點企業復工復產。號稱中國「第一加班樓」的深圳南山科興科學園，已有約12000人返回辦公，居家辦公比例約佔70%。



《南方都市報》報道，在2月14日至20日，科興園區內的辦公人員僅保留1%。 科興企業服務負責人陳慶蘭介紹，目前約有12000人返回科興辦公，主要是互聯網科技類企業，包括移卡科技、奧哲、上海微創、富途等，騰訊方面，預計企業員工將於周三結束居家辦公，恢復正常辦公。

科興科學園方面統計，目前，園區居家辦公的企業大多數為互聯網文化產業類企業，包括騰訊科技、騰訊音樂等，而招行研發中心等金融科技類的企業行內規定需要錯峰出行，富途證券實行A/B班次。

在百度國際大廈，一大早就有員工回公司上班，物業工作人員逐一核驗健康碼並測溫。有剛入職滿一個月的職員稱，因為疫情有三周時間都在居家遠程辦公，認為生活多少受到影響，原有的生活節奏被打亂，至昨日（20日）才接到通知要回公司上班，「總算可以恢復正常的生活作息了。但也有點惆悵，因為可能會加班」。

同樣忙碌的還有周六福總部。今日早上10時，周六福總部編貨部一區的工作人員已重投工作。周六福集團人力行政部經理陳敏虹介紹，除了居住在封控管控區的員工以及部分暫時仍居家的崗位外，供應鏈鏈條的都已復工，「得知復工的信息，大家都挺興奮的。昨天一天，不斷有員工來問我是不是今天可以來上班，昨晚通告發出後，大家都在積極討論，很珍惜」。

編貨區內分為出貨區、質檢區等多個區域，貨品大部分以寄貨的形式發送出去至各地的專櫃。陳敏虹表示，編貨部復工後非常忙碌，由於停工一個星期，積壓不少貨品，生產滯後，影響較大，「線上發貨也是從今天才能開始，希望盡快能夠恢復到之前的生產狀況」。