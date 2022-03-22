梁萬年：內地疫情頻發不等於防疫無效　沒能力做到一宗病例都沒有

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（21日）內地新增本土確診病例2281宗；另新增本土無症狀感染者2313宗，合共4594宗。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受新華社專訪時表示，目前內地疫情點多、面廣、頻發，並不意味著內地的防控策略、方針和措施（指「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針）的無效。



新華社今日（22日）報道指，梁萬年表示，Omicron流行後，世界多個國家和地區的疫情水平在短時間內都出現指數級上升，「但我國疫情水平上升緩慢，這正是因為我們採取了一系列有效的干預措施，遏制了疫情上升勢頭」。

梁萬年稱，「新冠病毒非常狡猾，我們目前還沒有能力做到一個病例都不發生」，但必須認識到病毒的潛在危害性，必須下大決心、下大力氣盡快控制疫情，使其不會造成持續性的社會傳播和大範圍的流行。

梁萬年又指，要打破「不施加干預，病毒傳播也會變慢」的幻想。如果發現得晚，或者發現後沒有及時採取干預措施，病毒是會發生指數級傳播的。

梁萬年最後又表示，「動態清零」的精髓一是快速，二是精準。如果對每宗疫情都不追求動態清零，社會面上的傳播將積少成多，持續連接起來，最終將形成規模性的反彈。