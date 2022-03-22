內地修改核酸檢測指南：「全員」改「區域」　統一在24小時內完成

據央視今日（22日）報道，國務院聯防聯控機制綜合組對《全員新型冠狀病毒核酸檢測組織實施指南（第二版）》進行了修改完善，形成了《區域新型冠狀病毒核酸檢測組織實施指南（第三版）》（以下簡稱新版《指南》）。

新版《指南》將舊版《指南》中的「全員」修改為「區域」，區域大小由疫情防控需要決定，指導各地對劃定的區域完成核酸檢測。



新版《指南》又要求新冠肺炎疫情發生後，所在的設區市，包括城區常住人口1000萬以上的超大城市，應當在24小時內完成劃定範圍的區域核酸檢測任務。

央視報道又指，新版《指南》強調科學精準，對劃定的「區域」進行核酸檢測。「區域」包含封控區、管控區、防範區。「區域」可能小到一個樓棟，也可能大到全市範圍，具體要由當地疫情防控指揮部在科學研判的基礎上，根據疫情防控的實際需要研究確定，並動態調整。

報道又指，當局要求核酸檢測應該目標明確、有的放矢，不能搞大水漫灌，不能搞「一刀切」，要有效利用寶貴的核酸檢測資源。是否需要進行大規模的全員核酸檢測，應當取決於科學研判，服務於疫情防控的需要。

國務院聯防聯控機制今日（22日）召開新聞發布會，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝解釋新版《指南》時表示，之前「全員」容易讓大家誤解是在全市範圍內搞大規模的檢測，搞大水漫灌。這次修訂改成「區域」，更加突出強調科學和精準地劃定核酸檢測的範圍，要根據疫情防控的形勢合理劃定核酸檢測的範圍。

焦雅輝又指，以往核酸檢測要求根據城市人口規模的不同，完成的時限不一樣，有48小時完成的，有72小時完成的。這次專門針對Omicron傳播快、隱匿性強的特點，要求在劃定區域範圍內的核酸檢測一律在24小時之內完成。