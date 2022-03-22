中疾控吳尊友：內地受香港高位疫情影響　外防輸入壓力明顯加大

內地的新冠肺炎疫情嚴重，國務院聯防聯控機制今日（22日）召開新聞發布會，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，目前實現「動態清零」目標的難度比以前更大，這就需要更早發現疫情，措施採取需要更快，各項措施的落實需要更徹底。



吳尊友又表示，從全球來看，當前西太平洋地區處於疫情高峰流行的高端，內地受周邊國家及香港高位疫情的影響，近期境外輸入的病例明顯增多，外防輸入的壓力明顯加大。

每個省份至少有兩到三家方艙醫院

此外，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝在發布會上表示，國務院聯防聯控機制綜合組要求每個省份至少有兩到三家方艙醫院，即便現在沒有建設，拿出的建設方案也要確保在需要啟用方艙醫院的時候，能夠在兩天之內建成並且投入使用。

焦雅輝又表示，從目前情況來看，全國已經建成或正在建設的方艙醫院有33家，分佈在12個省的19個地市，其中建成的有20家，在建的有13家，床位總計大約有3.5萬張，這些方艙醫院主要集中在吉林、山東、雲南、河北、福建、遼寧等地。

焦雅輝又指，從收治效果來看，這些已經建成的方艙醫院在疫情處置過程當中發揮了非常好的快速收治無症狀感染者和輕型患者的作用，同時也有效地緩解了當地醫療資源緊張、醫療救治，保證正常醫療服務需求的壓力。