疫情｜港府暫緩全民檢測　梁萬年：並非「躺平」

本港第五波疫情持續嚴峻，早前擬於3月末實施的全民核酸檢測被暫緩，引發社會輿論。對此，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，特區政府暫不進行全民檢測，是基於疫情防控確定優先的要求做出的決定，不做全民檢測不意味防疫「躺平」。



國務院聯防聯控機制周二（22日）召開記者會，被問及特區政府宣布暫緩全民檢測等問題時，梁萬年表示，香港疫情出現下降趨勢，但仍在高位運行，從確定優先和重點任務來看，仍然是減少重症、減少死亡、減少感染，老年人的優先保護是重中之重。如何在這個時期集中資源、集中專家、集中力量來降低死亡，來最大限度的保護生命，是香港當前最優先的工作。

梁萬年說，香港若在此時開展全民檢測有一個問題，就是「它的相應條件是否足夠具備」。例如檢測以後，需要對感染者和密切接觸者的追踪體系，包括隔離、觀測的相應空間和人力資源等等，綜合判斷全員檢測的時機和條件，特區政府做出暫不進行全民檢測，是基於疫情防控確定優先的要求做出的決定。

梁萬年表示，不做全民核酸檢測並不意味現在疫情防控就是「躺平」，特區政府實際上一直在圍繞著「三減、三重、一優先、四集中」這些戰略部署在和疫情做鬥爭，並且也取得了積極的成效，「所以不能認為它不做全民檢測就放鬆了疫情的防控，我倒以為它恰恰是依據疫情態勢的變化，通過優先的確定，更科學的來完善修訂優化相應的措施。」

梁萬年認為，香港亦在進一步擴大、擴充檢測能力，特別是核酸的檢測能力，除了固定的佈點以外，還專門設立了流動的檢測點，從檢測策略上，除了核酸檢測，也使用了抗原檢測技術，讓老百姓在家可以自我檢測，並且通過相應的報告系統，以便更早的發現可能的感染者並且加以管理。他表示，這些措施加起來，在當前來說對香港的疫情防控是有重要意義的。