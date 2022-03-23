疫情｜上海21歲罹癌女留學生歸國　因隔離無法治療醫院發病危通知

日前，一名21歲患有癌症的女學生「Evie布布」從英國返上海尋求治療，但因上海隔離「14+7」政策，她所在的上海浦東醫院又沒有能提供治療癌症的設備，回國隔離幾天已經幾次在生死邊緣搶救，醫院更已發出病危通知，她擔心自己沒辦法撐過隔離期得到醫治。許多網民聲援「Evie布布」，該話題也迅速衝上微博熱搜。



3月22日下午1時，「Evie布布」再次發文稱媽媽已經打通市長熱線，自己所在病房的醫護人員也是陪她一起閉環隔離，她透露，雖然因為隔離病房醫療設備有限還是沒有辦法進行醫治，但她「相信我可以等到那一刻！」



微博用戶「mgb老師」22日凌晨時發布文章，指出小紅書用戶「Evie布布」去年10月在英國留學期間確診尤文氏肉瘤癌，在英國醫院表示「現有醫療方法已不奏效」後，布布家人回國，希望尋求其他可能的治療方式。3月19日，她落地在上海後被浦東醫院收治，須隔離「14+7」天，但在隔離期間，院內稱無法提供治療癌症的設備和器械並下達了病危通知書。

布布和其家人透露，明白上海全市正在經歷前所未有的疫情防控階段，「每個人都有自己的困難，但在此我還是懇請熱心的網友們可以轉發這條微博引起社會的關注。」後該篇微博得到6.9萬人點讚，1.8萬人轉發，並登上微博熱搜。許多網民聲援布布，但亦有網民指出她回國已經走了綠色通道、更有專家幫忙配合治療，「享有特權」不該再抱怨。

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此輪疫情，嚴格防疫政策造成部分病人就醫困難。吉林有4歲女童因延誤就醫喪命，臨近上海腫瘤醫院的徐匯區楓林街道振興小區封閉，有重症患者無法就醫。其中一位癌症晚期病人家屬跪在居委會門前，懇求工作人員放行，哭喊「我求求你們救救他吧」的影片在內地網絡傳播，引發爭議。

上海當局後安排該小區需要化療的病人去上海大華醫院做治療。部分網民遂以「上海腫瘤醫院」的案例對比「Evie布布」的情況，質疑「Evie布布」是否因獲網絡關注而能「插隊」先行治療。

對此，22日下午1時，「Evie布布」發文稱媽媽已經打通市長熱線，自己所在病房的醫護人員也是陪她一起閉環隔離，她透露，雖然因為隔離病房醫療設備有限，現時還是沒有辦法進行醫治，但她「相信我可以等到那一刻！」

針對網民質疑，她則回應提到「家人只是在尋求解決辦法，我們也了解當下地區和國家的處境，我還想活下去，無意製造任何的輿論」並再次強調「慶幸自己生在國旗下，長在春風裡」但仍有部分網民在該文章下面留言，批評她享有特權還抨擊國內防疫。但也有不少網民聲援她，為她打氣。

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，21日內地新增本土確診病例2281宗；另新增本土無症狀感染者2313宗，合共4594宗。其中吉林省共有2465宗本土個案。上海疫情升温，再錄得破紀錄896宗本土個案。廣東則有30宗本土個案，其中深圳佔28宗。