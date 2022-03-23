台灣凌晨地震福建多地震感明顯　杭州亦有網民被震醒

今日（23日）凌晨，台灣屏東縣海域、台東縣海域、花蓮縣等地發生多次地震，據台灣中央氣象局數據顯示，截至上午10時29分，至少發生4.0級地震41次，其中最大規模6.6級。內地傳媒報道，福建多地居民感受到明顯震感。



據中國地震台網測定，3月23日淩晨起，台灣發生多次地震：

1時6分，台灣屏東縣海域發生4.5級地震，震源深度19千米；

1時41分，台灣台東縣海域發生6.6級地震，震源深度20千米；

1時43分，台灣花蓮縣發生5.7級地震，震源深度20千米；

2時11分，台灣台東縣海域發生4.1級地震，震源深度20千米；

2時37分，台灣台東縣海域發生4.7級地震，震源深度30千米；

3時35分，台灣花蓮縣海域發生5.2級地震，震源深度15千米；

4時29分，台灣台東縣海域發生5.7級地震，震源深度20千米；

5時41分，台灣台東縣海域發生4.3級地震，震源深度15千米。

地震發生後，有網民表示，福建福州、泉州、漳州、廈門、莆田、三明等多地有震感；甚至有網民表示浙江杭州亦有震感。

網民：

「在莆田，剛要睡覺，我說怎麼床有點晃」。



「三明人離得已經很遠了，一晚上三次了」。



「物理影響不大，福建沿海人民心理影響很大」。



「希望都平平安安」。



「疫情、墜機、地震、天災水禍，你永遠不知道明天和意外哪個先來，珍惜當下，惟願長樂常樂」。

