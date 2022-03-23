台灣花蓮6.6級地震　「國家級警報」狂響　香港有市民報稱感震動

撰文：洪怡霖
出版：更新：

台灣花蓮縣近海3月23日發生6.6級地震，最大震度是台東縣6級。香港亦有市民向天文台報告表示感到這次地震 。

根據台灣中央氣象局，地震發生在凌晨1時41分，地震深度30.6公里，震央位於位於花蓮縣近海、花蓮縣政府南方62.6公里，最大震度台東縣6弱。初判震度4級以上地區包括台東、花蓮、中部、高屏和嘉南。

香港天文台接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III(三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

台灣中央氣象局網站截圖。（台灣中央氣象局）

當地在凌晨1時43分再發生規模6.1地震，最大震度的花蓮、台東、南投和雲林達4級。

鄰近震央的台東長濱鄉遭遇停電、落石和擋土牆倒塌等情況，街上有名女性長者被震碎玻璃扎傷，由救護車送醫急救。

台灣嘉義縣5.5級地震　全台有震感　阿里山景區暫未接破壞報告日本地震｜高速公路現百米裂縫　職人再展驚人效率8小時修復完畢阿富汗西部5.3級地震　至少26人死亡緬甸6級地震　印度兩地狂搖30秒　網民：有生以來感覺最強一次

台媒報道，花蓮縣署立玉里醫院前一條高架橋發生斷裂，詳細傷亡情況待進一步釐清。

地震