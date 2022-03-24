江澤民胡錦濤習近平三代中共總書記送別何魯麗　罕見高規格

曾經擔任中國全國人大常委會副委員長、全國政協副主席的民革中央前主席何魯麗的遺體，3月23日在北京火化。不僅中共總書記習近平、中國全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋等三位現任中共中央政治局常委前往八寶山革命公墓送別。央視報道的畫面還顯示，江澤民、胡錦濤兩位中共前總書記和中國國務院總理李克強等所有現任政治局常委以及中國國家副主席王岐山都送了花圈。如此高規格非常罕見。

何魯麗出生於1934年6月，因病於2022年3月19日0時45分在北京逝世，享年88歲。中國官媒新華社當天在發布的訃告中稱她為「著名的社會活動家，中國國民黨革命委員會的傑出領導人，中國共產黨的親密朋友」。

民革的全稱是中國國民黨革命委員會，是中國八大民主黨派之首，1948年在香港成立。由中國國民黨原民主派等人士創建，主要創始人為宋慶齡、何香凝、李濟深。

而何魯麗是中國政壇上少有的具有外國血統的國家領導人。其父親何思源為山東菏澤人，在北京大學讀書期間參加五四運動，先後留學美、德、法三國。回到中國後，先後擔任中山大學教授，國民黨北伐軍政治部副主任併兼代理主任，山東省教育廳長，山東省政府主席，和北平（今北京）市市長。抗日戰爭這期間，何思源曾以山東省教育廳長兼任魯北行署主任及遊擊指揮，組織游擊隊在魯北平原與日軍打游擊。國共內戰期間，因為發內戰而脱離國民黨陣營。

在北京醫學院畢業後，何魯麗曾連續做了27年兒科醫生。中國改革開放後，當時的中共領導人鄧小平等推行幹部「四化」（革命化、年輕化、知識化、專業化）。作為女性、中共黨外人士、知識分子，何魯麗於1984年被任命為北京市西城區副區長，1988年任北京市副市長，曾親歷「六四」事件。

1997年1月1日，江澤民在北京會見民革、民盟、民建中央新任主席何魯麗、丁石孫、成思危。（新華社）

1996年，時任中國全國人大常委會副委員長、民革中央主席李沛瑤被其警衛殺害。當時擔任民革中央副主席的何魯麗被增選為全國政協副主席、民革中央主席，成為首位具有外國血統的中國國家領導人。1998年何魯麗又當選為全國人大常委會副委員長。2007年何魯麗卸任民革中央主席職務，次年卸任全國人大常委會副委員長職務，告別中國政壇。

何魯麗執掌民革期間，為了遏制「台獨」，民革中央在2000年建議中共儘快制定「反分裂國家行為法」，五年後的2005年，中國《反分裂國家法》於當年的兩會期間正式出台。