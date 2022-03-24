內地女歌手曲婉婷母親犯受賄濫權罪被判無期　法院二審維持原判

哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明杰涉嫌受賄、濫用職權，去年11月17日被判處無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產；同案被告人王紹玉被判囚14年，以及處罰300萬元（人民幣，下同）。

宣判後，張明杰及王紹玉提出上訴。黑龍江省高級人民法院今日（2022年3月24日）二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

值得一提的是，張明杰是內地唱作女歌手曲婉婷的母親。



張明杰是內地女歌手曲婉婷的母親。（微博）

哈爾濱市中級人民法院於2021年11月17日一審宣判，認定張明杰涉嫌受賄500萬元（人民幣，下同），與王紹玉共同受賄9317萬餘元；張明杰徇私舞弊、濫用職權，造成公共財產損失合共2.3億餘元，兩人涉案違法所得及其孳息予以沒收，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

宣判後，張明杰、王紹玉因不服分別提出上訴，黑龍江省高級人民法院依法立案受理，並組成合議庭進行了全面審查。

法院二審認為，張明杰身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，索取他人財物，數額特別巨大，兩人行為均構成受賄罪；張明杰身為國家機關工作人員，徇私舞弊、濫用職權，致使公共財產遭受重大損失，情節特別嚴重，其行為構成濫用職權罪。兩人具有索賄情節，應依法從重處罰。

法院表示，一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。遂作出駁回上訴，維持原判的裁定。