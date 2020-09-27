曲婉婷為母涉案逾3.5億被捕喊冤　中紀委：境外不是資產轉移天堂

9月22日，內地歌手曲婉婷在社交平台微博發文，為貪腐3.5億元人民幣（約合4億港元）入獄的母親張明傑喊冤，稱「6周年，無果，繼續努力保持一顆相信正義的心，相信人間定有道、有法、有青天」。 該文瞬間登上微博熱搜，但引網民罵聲一片。對此，中紀委機關報《中國紀檢監察報》今日（27日）刊文稱，境外不是資產轉移天堂。

據悉，2014年，曲婉婷的母親張明傑因涉嫌貪污、受賄以及濫用職權遭到免職，隨後展開了長達數年的調查取證；直到2016年案件正式開庭受理，當事人張明傑對於3.5億餘元人民幣的涉案金額供認不諱，並因此在中國境內引發軒然大波。

當年曲婉婷的作品《我的歌聲裡》廣為傳唱。（Instagram@wantingq）

據悉，張明傑涉案的相關款項中有原定用於下崗員工的安置費，但張明傑並未發放，導致下崗員工中有人因患病無錢治病，最終自殺。而這正是整個案件性質最惡劣的地方。

但事後6年間，以《我的歌聲裡》走紅的歌手曲婉婷每年都要在社交媒體上為母「喊冤」。對於曲婉婷的舉動，有網民諷刺其僅在網上每年例行當孝女，「6周年是不要臉紀念日」，更有人指出，正義的確終將會到來，但曲婉婷不配說這句話，她的母親手裏沾滿了下崗工人的血淚。曲婉婷更被指拿着母親貪污的錢在加拿大揮霍。

9月27日，《中國紀檢監察報》發文指，曲婉婷母親張明傑曾任黑龍江省哈爾濱市發改委副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任，2014年9月因涉嫌貪污、受賄與濫用職權罪被羈押，目前案件正在審理中。

文章稱，「輿論關注此事，正是因為人們痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。現實中一些案例也正是如此，有的甚至是配偶子女移居海外，財產轉移到境外，隨時準備『跳船』，這樣的領導幹部與黨和人民離心離德，與共產黨人的初心使命背道而馳，必須受到黨紀國法嚴懲，為其違紀違法行為付出應有代價。」

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同時，文章強調，隱瞞境外存款罪給中國國家公職人員劃出了明確的紅線：境外不是法外，即使處心積慮將贓款轉移到境外，到頭來也只是給自己增加了一項罪名。中國人民大學法學院教授黃京平表示：「以往沒抓到外逃貪官，其違法所得難以及時追繳，而現在即便其將贓款贓物轉移到國外，也將難以躲避。」

據統計，2014年至2020年6月，中國共從120多個國家和地區追回外逃人員7,831人，追回贓款196.54億元人民幣；其中，中國國家監委成立以來，共追回外逃人員3,848人，追回贓款99.11億元人民幣，追回人數、追贓金額按年均大幅增長。

（綜合報道）

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