曾任鐵道部最後一任部長　原中鐵總公司總經理盛光祖被查

3月25日，據中共中央紀委國家監委網站消息，原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖涉嫌嚴重違紀違法，目前正配合調查。



公開資料顯示，盛光祖是江蘇南京人，參加工作後長期在鐵路系統工作。1994年11月，盛光祖任鐵道部黨組成員、總經濟師，1996年1月任鐵道部政治部主任（副部長級）、黨組成員，1999年1月任鐵道部副部長、黨組成員。

2000年4月，盛光祖轉任海關總署副署長、黨組成員，2008年3月任海關總署署長、黨組書記，海關總監。2011年2月，盛光祖回到鐵道部，任鐵道部部長、黨組書記。

在中國鐵路歷史上，盛光祖被指是承前啟後的人物。2011年2月，時任鐵道部部長的劉志軍因涉嫌嚴重違紀，被免去鐵道部黨組書記和鐵道部部長職務，盛光祖從海關總署署長調任鐵道部部長。盛光祖是鐵道部最後一任部長。兩年後，鐵道部即告撤銷。在新成立的中國鐵路總公司，盛光祖出任首任總經理。

2016年1月21日，盛光祖出席中國承建印尼第一座高鐵項目開工儀式（視覺中國）

盛光祖主政鐵道部初期，正值鐵道部窩案爆發高峰時段。2011年至2013年間，上至部機關下至各個鐵路局，共有十餘人捲進入腐敗醜聞。

2011年2月，鐵道部原部長劉志軍因貪腐問題下台，盛光祖接任鐵道部黨組書記、部長。上任數月後，發生了2011年杭深線動車組列車追尾事故。盛光祖被認為對事故處置不力，2011年12月28日，向國務院作出深刻檢查。

綜合內媒報道指出，2011年開始盛光祖主政鐵道部初期，十分重視高鐵安全問題。那時鐵道部就已經認識到：中國高鐵運營時間較短，缺乏足夠運營經驗。盛光祖連續多次召開全路運營安全會議，最終敲定高鐵降速方案。

2011年7月1日，中國高鐵宣佈全面降速運營，時速從350公里降至300公里。「安全」一直成為盛光祖常說的關鍵詞。2013年，盛光祖轉任中鐵總「一把手」後，也多次強調「安全是鐵路的飯碗」。

2013年3月，鐵道部被分拆，成立新的中國國家鐵路局和中國鐵路總公司，盛光祖成為最後一任鐵道部部長；3月14日，中國鐵路總公司註冊成立，盛光祖被任命為總經理和公司法定代表人。2016年10月9日，到齡退休。

2016年11月7日，第十二屆中國人大常委會第二十四次會議經表決，任命盛光祖為中國人大財政經濟委員會副主任委員。 2022年3月25日，中央紀委國家監委宣佈盛光祖因涉嫌嚴重違紀違法正在接受紀律審查和監察調查。