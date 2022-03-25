疫情｜3月以來28省累計逾5.6萬本土個案　吳尊友：新冠非大號流感

國務院聯防聯控機制周五（25日）下午舉行新聞發布會，透露3月以來，全國累計報告逾5.6萬宗新冠肺炎本土個案，波及28省。



國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍會上介紹，3月1日至24日，全國累計報告本土感染者已超過5.6萬宗，波及28個省份。其中重災區吉林省仍處於高位水平，累計報告逾2.9萬宗感染者，連續多日每天新增感染人數逾千宗，吉林市和長春市的疫情處於持續發展階段。另外，上海市、河北省、福建省、遼寧省疫情近日快速增長，疫情發生地的社區傳播風險持續存在。山東省青島、威海、淄博，廣東省深圳、東莞等地疫情已得到初步控制。北京市、重慶市、浙江省等地疫情形勢趨於平穩。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，有研究對有關國家在去年8月至10月與11月至今年1月兩個時間段的病死率和死亡率作了比較分析，Omicron毒株流行期間的病死率確實出現下降，惟同期因疫情造成的死亡總數等卻高於Delta毒株流行的同期死亡數，故Omicron毒株流行的危害可謂依然嚴重，並非坊間想像的流感化，也提示新冠肺炎不是「大號流感」。

而對於納入到第九版新冠診療方案的抗原檢測，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，目前其限定在管控人群、隔離人群、密接人群來做，不建議普通老百姓做。他介紹，核酸檢測如果能力不足的時候，抗原檢測是一個非常重要的補充，尤其在大規模爆發，像Omicron般快速傳播的疾病背景下，但它不能作為排除診斷，不能作為48小時核酸檢測的替代，因其存在一定的假陽性和假陰性，如抗原檢測陽性，最終也要進行核酸的複核。

另外，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，目前中國60歲及60歲以上的老人超過2.64億，其中有超過2.12億已經全程接種了新冠疫苗，從目前監測的結果分析看，60歲以上的老年人的不良反應發生率低於其他年齡段不良反應發生情況，沒有發現80歲老人更容易出現不良反應情況的現象。