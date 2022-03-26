疫情｜內地增5600宗本土個案　吉林、上海繼續錄得過千宗

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（25日）內地新增本土確診病例1280宗；另新增本土無症狀感染者4320宗，合共5600宗。當中，吉林省合共2496宗本土個案，上海市合共2269宗。



內地新增本土確診病例方面，為吉林1122宗，其中吉林市560宗、長春市554宗；上海38宗；天津35宗；河北19宗；遼寧14宗；黑龍江9宗；甘肅7宗；江蘇6宗；山東6宗；內蒙古4宗；福建4宗；廣東4宗，其中深圳市2宗、珠海市1宗、汕尾市1宗；江西3宗；河南3宗；北京1宗；安徽1宗；湖南1宗；重慶1宗；雲南1宗；陝西1宗。含72宗由無症狀感染者轉為確診病例（吉林43宗，天津12宗，上海5宗，內蒙古3宗，福建3宗，山東2宗，遼寧1宗，江蘇1宗，安徽1宗，重慶1宗）。

而境外輸入病例有55宗，為四川12宗，上海9宗，北京7宗，廣東7宗，廣西7宗，浙江6宗，山西3宗，山東2宗，福建1宗，湖南1宗。含18宗由無症狀感染者轉為確診病例（四川9宗，浙江6宗，廣東2宗，廣西1宗）。

新增本土無症狀感染者方面，為上海2231宗；吉林1374宗，其中吉林市967宗、長春市403宗；河北184宗；福建157宗；遼寧132宗；山東75宗；甘肅33宗；天津32宗；江西25宗；安徽16宗；黑龍江11宗；雲南11宗；河南10宗；廣西10宗；江蘇8宗；廣東7宗，其中深圳市5宗、東莞市2宗；陝西2宗；北京1宗；浙江1宗。當日轉為確診病例90宗（境外輸入18宗）。另新增境外輸入無症狀感染者110宗。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有24宗，上海有3宗。