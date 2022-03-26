疫情｜多地發布國有房屋免租金政策惠民　安徽江蘇免收三個月租金

疫情衝擊經濟，3月安徽宣布全省實施中小微企業和個體工商戶的國有房屋免租金政策，是2020年以來第二次出台免租金政策。安徽黃山市財政局指出，3月21日，全市各級行政事業單位已累計對13戶中小微企業、83戶個體工商戶免收租金159萬元、退還租金9.4萬元。此外，包括江蘇、遼寧省多地都出台國有房屋租金減免政策，



微信公眾號「安徽財政」3月12日指出，安徽省財政廳發布《關於做好免收中小微企業和個體工商戶房租工作的通知》，要求各單位對承租國有企業經營性用房或產權為行政事業單位房產的中小微企業、個體工商戶免收2022年3個月（2月到4月）房屋租金，涉及轉租、分租的，免收房屋租金須落實到最終承租人。

江蘇、遼寧四川多地出台租金減免政策

江蘇省3月8日發布 「2022年承租全省國有房屋租金減免有關操作細則」。減免對象覆蓋全省範圍承租國有企業（包括全資、控股和實際控制企業）和行政事業單位國有房屋的服務業小微企業和個體工商戶。

江蘇省指出，國有房屋所在縣級行政區2022年未被列入中高風險地區的， 2022年3月到5月租金全免，累計減免3個月租金。

江蘇省更因各地受疫情影響程度不同，而增加減免租金的時間。《通知》規定，在發文日後，被列為中高風險地區的，在3月到5月租金全免基礎上，再順延或從當月起追加減免3個月租金，減免期到2022年12月31日止。國有房屋所在縣級行政區2022年在該《通知》發文之日前，已被列入中高風險地區的2022年3月到8月租金全免，累計減免6個月租金。

遼寧省瀋陽市疫情嚴峻，日前宣布，若管控區內居民出戶未有佩戴N95或以上級別口罩，將被採取集中隔離，且費用自理。（Jae.C Hong／美聯社）

3月14日，遼寧省也發布《進一步優化營商環境加大對中小微企業和個體工商戶紓困幫扶力度的政策措施》，同樣也免除承租國有房屋（包括國有企業和行政事業單位房屋）從小微企業和個體工商戶，3個月租金，2022年被列為疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的，免除2022年6個月租金。

四川省也跟進發布通知，2022年免除承租國有房屋微小企業3個月房租，列為疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的服務業小微企業和個體工商戶，則免除6個月房租。

深圳福田區減免3月份租金

深圳此前因疫情採取嚴格防疫政策，被外界形容「半封城」，現已經有序復工，圖為周六福總部編貨部復工。（南方都市報）

3月10日，深圳福田區政府則發布《深圳市福田區支持企業同心抗疫十條政策》。當中提到，福田區政府、區屬國有企業物業對符合條件的租戶給予2022年3月份租金全免，4月份租金減免50%的支持。並鼓勵專業市場、產業園區（孵化器）、商務樓宇、商業綜合體業主或經營管理主體，對符合條件的承租主體主動減免租金的，按2022年3月、4月減免租金總額的30%予以支持，最高200萬元。