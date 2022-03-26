東航MU5735空難｜曾被稱「珠寶玉石專線」　玉石商：兩行家在機上

載有123名乘客及9名機組人員的東方航空MU5735航班，3月21日在廣西梧州境內墜毀，引發廣泛關注。據了解，MU5735航班有其特殊性，曾被稱為「珠寶玉石專線」，是許多玉石從業者往返廣東及雲南兩地的選擇。在佛山南海區平洲玉器街開玉石店的周寧近日表示，兩名玉石商同行也在失事的飛機上，得知消息後自己很有感觸，並稱其短時間內應該不會再乘坐飛機出差。



周寧從業十餘年，21日下午，從朋友處得知墜機消息後，他內心「咯噔」一下。他介紹，此前MU5735航班曾經往返雲南芒市及廣州多年，有「珠寶玉石專線」之稱，是許多玉石從業者之選，在疫情之前，他便曾多次乘坐這趟專線來往粵滇兩地看貨、參展，一年出差7到10次都很正常，只是疫情後出行沒那麼方便，來往的次數才減少。

另一名玉石商程晶也曾多次乘坐同一航班，她形容坐飛機出差對玉石從業者而言是家常便飯，因一些翡翠玉石非常貴重，價值數十萬元甚至數百萬元人民幣，故商人們往往隨身攜帶，親自運送，以防快遞途中損傷。

平洲玉器街。（極目新聞）

據了解，雲南為中國重要的玉石集散、加工、銷售中心和貿易通道，邊陲小城瑞麗更是全國最大的翡翠玉石集散地之一。 「珠寶玉石專線」上的商人到芒市後的下一站往往正是瑞麗。後來，瑞麗多次因疫情停擺，衝擊當地玉石行業，為擺脫困境，不少瑞麗玉石商將產業轉移到昆明等地，令雲南的玉石市場得以保持活力。

因此，得知墜機後，周寧便猜想也許會有同行在飛機上。果不其然，通過朋友圈，他得知有兩名同行也在失事的飛機上，讓他的心情更加沉重。目前，死者家屬都已趕到梧州處理相關事宜，周表示，自己雖然和死者平時來往不多，但得知消息還是很有感觸，自己短時間內應該不會再乘坐飛機出差，會更多考慮高鐵出行。

另一玉石商何翔則表示，雖然官方還沒有披露乘機人員具體姓名，但這個圈子很小，大家聽聞噩耗後，都在朋友圈以自身方式悼念。

小周在事故現場遺下寫有一頁寫有介紹平安扣解說詞的紙張。（央視新聞）

除了上述兩名同行外，遇劫的還有一名從事翡翠直播的女孩，她在事故現場遺下寫有「平安扣整體圓滑順暢，寓意事事圓滿，事業一帆風順，家庭圓滿幸福」的紙張。一名在德宏做珠寶生意的商人介紹，女孩名為小周，年約22歲，平時與人相處融洽，性格上進，聲音也好聽，此次搭乘航班原本是為了去廣州做直播。

周寧也為小周感到惋惜，他表示，這兩年受線上購物的衝擊，加之疫情的影響，線上直播成為玉石行內的重要銷售方式之一，小周也許正是在這股玉石直播熱潮中入行的。

此外，航班上還有與小周同公司的靜靜，她現年34歲，同樣是一名玉石主播，或是計劃到廣州出差。其朋友曉麗表示，靜靜是一個熱情、堅強，一直向上的女孩，性格很好，得知航班失事後她忍不住流淚。據悉，在社交平台上，靜靜曾發文道：「我很認真對待這份職業，希望付出能有收穫。」