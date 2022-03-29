疫情｜內地昨增6886宗本土感染　逾八成為無症狀感染上海佔最多

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（28日）新增6886宗本土感染，包括1228宗確診個案及5658宗無症狀感染。



本土確診方面，1228宗個案包括吉林1055宗，其中長春市622宗、吉林市426宗、四平市7宗；上海96宗，其中浦東新區39宗、靜安區10宗、閔行區9宗、寶山區8宗、長寧區7宗、徐匯區6宗、虹口區4宗、松江區4宗、普陀區3宗、嘉定區2宗、青浦區2宗、黃浦區1宗、金山區1宗；山東12宗，其中棗莊市8宗、泰安市3宗、濱州市1宗；遼寧10宗，其中瀋陽市5宗、葫蘆島市3宗、鞍山市1宗、營口市1宗；廣東8宗，其中深圳市3宗、肇慶市3宗、茂名市1宗、東莞市1宗；天津7宗，其中西青區3宗、河北區2宗、河東區1宗、東麗區1宗；福建7宗，均在泉州市；河北6宗，其中廊坊市5宗、保定市1宗；黑龍江5宗，其中哈爾濱市4宗、大慶市1宗；浙江4宗，其中杭州市1宗、寧波市1宗、嘉興市1宗、舟山市1宗；山西3宗，均在忻州市；江蘇3宗，其中常州市1宗、蘇州市1宗、泰州市1宗；河南3宗，其中周口市2宗、鄭州市1宗；湖南3宗，均在長沙市；陝西3宗，其中安康市2宗、寶雞市1宗；安徽2宗，其中淮南市1宗、宣城市1宗；江西1宗，在南昌市。當中，有48宗個案是由無症狀感染者轉為確診。

本土無症狀感染者方面，上海4381宗，其中浦東新區2463宗、閔行區360宗、寶山區304宗、黃浦區282宗、嘉定區207宗、奉賢區115宗、長寧區108宗、靜安區93宗、松江區91宗、徐匯區86宗、普陀區79宗、崇明區68宗、青浦區54宗、楊浦區49宗、金山區18宗、虹口區4宗；吉林812宗，其中吉林市500宗、長春市310宗、四平市2宗；福建124宗，其中泉州市122宗、漳州市2宗；河北108宗，其中唐山市73宗、廊坊市34宗、石家莊市1宗；遼寧64宗，其中瀋陽市36宗、營口市20宗、大連市5宗、錦州市1宗、遼陽市1宗、鐵嶺市1宗；山東41宗，其中濱州市27宗、濰坊市8宗、淄博市3宗、青島市2宗、泰安市1宗；江蘇21宗，其中蘇州市13宗、徐州市5宗、南京市1宗、南通市1宗、揚州市1宗；黑龍江20宗，其中佳木斯市11宗、哈爾濱市6宗、綏化市3宗；安徽16宗，其中蕪湖市13宗、蚌埠市1宗、淮南市1宗、銅陵市1宗；甘肅11宗，均在蘭州市；天津10宗，其中河北區4宗、靜海區2宗、河東區1宗、南開區1宗、東麗區1宗、西青區1宗；廣東10宗，其中深圳市6宗、東莞市4宗；廣西10宗，其中防城港市6宗、北海市2宗、百色市2宗；浙江8宗，其中嘉興市6宗、寧波市1宗、麗水市1宗；河南8宗，其中焦作市3宗、周口市2宗、鄭州市1宗、漯河市1宗、駐馬店市1宗；雲南6宗，其中德宏傣族景頗族自治州4宗、昆明市2宗；江西5宗，均在南昌市；湖南2宗，均在長沙市；四川1宗，在成都市。目前，尚有43425宗無症狀感染者正接受醫學觀察，其中1309宗為境外輸入。

而據深圳衛健委通報，深圳28日新增9宗本土感染，2宗在隔離觀察的密接人員排查中發現，3宗在重點人群排查中發現，4宗在社區篩查中發現；3宗診斷為新冠肺炎確診個案，6宗診斷為新冠病毒無症狀感染者。

至於由香港輸入的確診及無症狀感染，廣東錄得25宗、四川18宗、北京3宗、上海3宗。