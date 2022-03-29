疫情｜為何無症狀感染者居多？　張伯禮詳解與三大要點有關

內地新冠肺炎疫情持續，與此前不同的是，本輪疫情的無症狀感染者人數多、比例高。

針對為何持續大量出現無症狀感染者，中國工程院院士張伯禮解釋，不僅與病毒本身有關，也與及時篩查、儘早發現感染相關，更與疫苗接種密切相關。



為何無症狀感染者居多？

張伯禮解釋，此現象與Omicron自身特點有關，變種病毒傳染力增強，物極必反，其毒性也相對減弱。由於病毒毒性減弱，當患者感染後臨床症狀會較輕，因此很多感染者染病後短時間沒有表現出臨床症狀。

根據其他國家的Omicron與Delta的病死率分析結果顯示，Omicron流行期間的病死率下降，表明其致病性不及其他變種病毒強。張伯禮提醒，雖然是無症狀，但感染者仍然有傳染性且隱匿性更強，亦不代表染病後會一直沒有症狀，患者不能掉以輕心。

他表示，對一般無症狀者重點在隔離觀察，主張使用中成藥早期干預，一是控制其不出現症狀，尤其是不轉為普通型；二是促其核酸早日轉陰。同時，長者、本身患有基礎疾病、體弱、肥胖及嚴重吸煙者等重點人群，存在病情出現並急轉直下的風險，需要格外關注。

3月28日起，上海以黃浦江為界分區分批開展新一輪核酸篩查。（新華社）

無症狀感染者多與早期篩查有關

國內核酸檢測的目標是達成在24小時內完成劃定區域的核酸檢測任務。核酸篩查的最新工作部署，令各地能夠在更短的時間內盡早發現感染者，控制傳染源。因此，與以往因發燒、乾咳前往哨點醫療機構就診被發現相比，很多感染者在發現時間上大大提前。

張伯禮表示，疫情出現後各地均進行了大範圍篩查，由於早發現，不少患者尚在感染初期未出現感染症狀。同時，居民已大規模接種疫苗，人群的機體免疫力普遍增強，因此表現為無症狀者居多。

上海市奉賢區西渡街道益民村一處核酸檢測點，工作人員為居民採樣。（新華社）

無症狀感染者增多會更難防控？

無症狀感染者沒有無臨床症狀表現，但能夠通過核酸檢測檢測出其體內帶有病毒的核酸，具有一定的病毒載量，一樣具有傳染力。

國務院聯防聯控機制相關專家曾稱，從疫情防控的角度而言，無症狀感染者的存在令疫情的發現變得困難，若未能及時發現無症狀感染者，就會導致疫情進一步擴散，增加了及時控制疫情的難度。

張伯禮稱，本輪Omicron疫情已經隱匿傳播了一段時間，且存在多元傳染途徑，因此流調工作艱鉅複雜，需更加嚴格仔細，「不僅要關注病例的密接、次密接、一般接觸者，還要考慮病例前期是否存在傳播鏈，盡可能找到無症狀感染者」。

張伯禮表示，必須進行快速嚴格的流調溯源工作，關鍵是快，早發現、早隔離，用最短時間找到全部無症狀感染者，徹底阻斷社區傳播，才能盡快實現社會面清零。