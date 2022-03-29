上海疫情｜封城首天篩查超過826萬人　制訂紓困政策減輕企業負擔

上海新冠肺炎疫情嚴重，昨日（28日）起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。在封城首天，上海昨日新增4477宗本地個案。

今日（29日），上海市政府舉行疫情防控新聞發布會，介紹該市疫情防控最新情況，以及最新出台的抗疫情助企業促發展若干政策措施。



會上公布，上海昨日新增4477宗本地個案，包括96宗本地確診病例和4381宗無症狀感染，其中21宗確診病例為此前無症狀感染者轉歸，7宗確診病例和3824宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

市衛健委一級巡視員吳乾渝介紹，按照市委市政府統一部署，昨天起實施了浦東、浦南及毗鄰區域的核酸篩查和區域管控工作，累計組織1.7萬名採樣人員，設置6300個採樣點。截至昨日午夜，共篩查超過826萬人。

上海市舉行疫情防控工作新聞發布會。（澎湃新聞）

上海市政府研究制訂《全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》，共分為六個方面，具體政策措施共計21條，綜合實施退稅減稅、降費讓利、房租減免、財政補貼、金融支持、援企穩崗等助企紓困政策。

其中，措施提出減免小微企業和個體工商戶房屋租金。承租國有房屋從事生產經營活動的小微企業和個體工商戶，2022年免除3個月租金，若今年被列為疫情中高風險地區所在的街鎮行政區域，或因落實防疫要求嚴重影響經營活動的，再免除3個月租金、全年合計免除6個月租金。

此外，措施提出要加大減稅降費政策力度，重點面向中小微企業和個體工商戶，對小規模納稅人階段性免徵增值稅，對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分再減半徵收企業所得稅，將科技型中小企業研發費用加計扣除比例提高到100%，加大中小微企業設備器具稅前扣除力度。