組織多人由香港偷渡至深圳　36歲漢被羅湖區檢察院批准逮捕

今年2月，本港第五波疫情極為嚴峻之際，多人由香港偷渡至內地導致疫情擴散，隨後多地加強對偷渡犯罪行為的打擊。一名男子早前因協助4名偷渡人員由香港偷渡至深圳，日前被批准逮捕。



據深圳市羅湖區人民檢察院消息，周一（28日），以涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，依法對疑犯陳某（男，36歲）批准逮捕。經查，香港「蛇頭」「霞姐」為組織4名人員從香港偷渡回內地，於是聯繫熟悉偷渡路線的疑犯陳某，要求陳某進行接應運送。經多次在深圳邊境線勘查路線後，2022年2月10日，陳某從深圳穿越邊境鐵絲網抵達香港打鼓嶺，其與4名偷渡人員接頭後，帶領4人翻越邊境鐵絲網抵達深圳。

當日，陳某與其中3名偷渡人員在羅湖區蓮塘一帶被民警和邊防武警查獲，另1名偷渡人員在次日被查獲。另經查證，4名涉嫌偷越國（邊）境人員均為非法進入香港打黑工的人員，因香港疫情嚴重，欲偷渡回鄉。

經過檢測，其中2名偷渡人員新冠病毒呈陽性反應，已被及時送至深圳市第三人民醫院隔離治療。而疑犯陳某對組織他人偷越國（邊）境的犯罪事實供認不諱。

檢察機關經審查認為，疑犯陳某的行為已涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，可能判處徒刑以上刑罰，且陳某有多次犯罪前科，有逮捕必要性，因而依法對其批准逮捕。目前，該案正在進一步偵查中。