疫情｜造謠偷渡人員在小區被拘　深圳一女子被依法處理

早前15人由香港偷渡至內地，導致疫情擴散，多地加強對偷渡犯罪行為的打擊。

近日，再有網絡消息指，有偷渡者在深圳市福田區水圍村被拘捕，引發關注。惟深圳警方調查後表示，事件是人為杜撰，一名女子被依法處理。



深圳警方發布情況通報。（福田警察）

深圳市公安局福田分局周一（7日）發布通報指，近日，網絡平台出現一段配有話外音「昨天水圍村抓到一個偷渡的」的視頻，引發公眾關注。

經查，該視頻為3月1日下午防疫人員在福田區一小區正常開展流調的場景，不是在排查偷渡人員；居民林某（女，58歲）使用手機拍攝後，杜撰增添話外音發至網絡。

警方指，目前，林某已認識到捏造事實的嚴重性，並主動在網絡平台闢謠，警方已依法對其作出處理。

警方又提醒，網絡並非法外之地，對捏造事實發網傳播並造成不良社會影響的違法行為，警方將依法予以懲處。

另據深圳衛健委消息，深圳市2020年10月1日起施行的《深圳經濟特區突發公共衛生事件應急條例》規定，編造、故意傳播有關突發公共衛生事件事態發展或者應急處置工作虛假信息的，由公安機關責令立即改正，拒不改正或者情節嚴重的，可處200至1000元人民幣的罰款。