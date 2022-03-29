上海疫情｜當地發布扶持企業措施：支持新冠疫苗和治療藥物進口

上海新冠肺炎疫情嚴重，昨日（28日）起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查，外界關注封城對經濟的影響。

上海市政府發布《全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》（以下簡稱《若干政策措施》），出台21項扶持企業的政策措施，其中值得留意的是提到要「支持新冠病毒疫苗和治療藥物進口，引導支持企業參與抗疫應急能力建設，做好後備醫療資源儲備」。



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在支援新冠病毒疫苗和治療藥物發展方面，《若干政策措施》提出要支持新冠病毒防控創新產品研發及產業化，推動新冠病毒疫苗、快速檢測試劑、特效藥物等疫情防控創新產品快速形成有效產能、注冊上市和投入應用。

《若干政策措施》又指，要「加強抗疫物資儲備和供應保障，持續提升核酸快速檢測能力，加強集中隔離房源建設和籌措，支持新冠病毒疫苗和治療藥物進口，引導支持企業參與抗疫應急能力建設，做好後備醫療資源儲備」。

此外，《若干政策措施》從增值稅留抵退稅、減稅降費、延期納稅、租金減免等方面為企業減輕負擔，其中包括減免小微企業和個體工商戶房屋租金，對承租國有房屋從事生產經營活動的小微企業和個體工商戶，2022年被列為疫情中高風險地區所在的街鎮行政區域免除6個月租金，其他地區免除3個月租金。

針對受疫情影響有資金困難的企業，《若干政策措施》從加強融資擔保、實施貼息政策、加大普惠金融支持力度、減費讓利和保險風險保障等方面紓解企業資金困難和降低融資成本。

實際措施包括對防疫重點企業和受疫情影響較大的中小微企業2022年新申請的銀行貸款，市融資擔保中心融資擔保費率降至0.5%；引導金融機構加大普惠小微貸款投放力度，對受疫情影響的困難企業不盲目惜貸、抽貸、斷貸、壓貸等。