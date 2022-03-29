上海前日（27日）晚宣佈，自28日凌晨5時起採取分區、分批「封控」。消息傳出後引發民眾恐慌，紛紛前往超市採購，現場擠得水洩不通。不過在空空的貨架上，「老壇酸菜」泡麵卻依舊排得整整齊齊，被網友笑說是「上海人民最後的倔強」。



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上海市民搶菜一事備受內地民眾關注，「浦東超市」登上微博熱搜。微博上流傳的一張照片引發熱議，由畫面可見，空空的貨架上唯獨康師傅「老壇酸菜牛肉麵」依舊庫存充足，網友笑說這是「上海人民最後的倔強」。

有照片則顯示，一名穿著羽絨外套的男子拿著巨大的塑膠袋，裡面裝著滿滿的泡麵。他一個人拖著3大袋的泡麵在超市內行走，袋中卻沒有「老壇酸菜麵」。

原來在今年「3·15晚會」上，央視揭露了湖南岳陽市5間酸菜生產企業的加工衛生問題，指他們生產的「老壇酸菜」實際是在土坑中醃製，工作人員更光腳下去踩踏，且生產過程添加了過量的防腐劑。報道還點名了兩間酸菜包供應商湖南插旗菜業、錦瑞食品有限公司為多間企業代加工酸菜製品，包括知名的康師傅、統一等。

據早前報道，從微博上瘋傳的畫面中可見，不少人都趕緊湧入超市搶購物資。有網友到超市購買物資時，發現多排貨架上已經全空，都被搶光了，一走到蔬菜區時，則見到2名男子疑似為了購買蔬菜等商品而起紛爭，直接在超市內大打出手，有旁人緊急將2人拉開。另外還有許多顧客為了搶菜而擠成一團，畫面相當驚險。

有當地市民對封城感到錯愕，認為市政府此前曾宣布不會封城也不必封城，早前上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡也在記者會上強調不能封城，如今卻突襲封城，使民眾沒有準備。有人質疑，為甚麼給浦西民眾4天囤積生活必需品，給浦東只有短短幾個小時。

有網友對龐大的採購潮表示感慨和擔憂：



「留給浦東人民買菜時間不多了，留給浦西人民的菜不多了」

「臨時解封這個決策真的看不懂，大型聚集，一窩蜂去搶吃的，這下之前測的白測，封的白封，又成一鍋粥了」。

「兄弟們，聽我的，搶！我身在吉林，深知這個的重要性。已經聯繫十五六天，天天只能吃一頓中午飯了，到現在政府說的物資充足也沒分到我手上。該搶的時候絕不含糊」。

「我靠上海都這樣子了嗎，這可是上海誒，我感覺是中國最牛的城市。有點離譜。」