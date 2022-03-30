陝西村支部疫情下大辦兒子婚禮　一人確診百人隔離　遭罰留黨查看

日前，陝西省安康市紫陽縣有一村支部不顧疫情期間嚴禁黨員幹部、公職人員參加非必要聚集性活動的決定，違規辦其子婚禮，後一名賓客確診，170人婚宴賓客被隔離。被處以留黨察看一年處分。



通報指，陳啟祥身為城關鎮大力灘村黨支部委員，在全縣疫情防控形勢十分嚴峻時，拒不執行上級黨組織關於疫情期間嚴禁黨員幹部、公職人員參加非必要聚集性活動的決定，違規操辦其子婚禮，性質惡劣，影響極壞，經紫陽縣紀委常委會會議研究，決定給予陳啟祥同志留黨察看一年處分。

通報指，3月17日、21日，陳祥先後參加了大力灘村駐村工作隊、村民代表會議和全村疫情防控部署會議，村黨支部書記當時特別提醒陳啓祥嚴格遵守《通知》規定，緩辦其子的婚禮，但陳啓祥對此置若罔聞，放任他的妻子在紫邑新城錦悅酒店預訂酒宴並通知親朋參加。

3月25日，約170餘人在錦悅酒店參加陳啓祥兒子操辦的婚宴，其中1名賓客於3月26日被診斷為新冠肺炎無症狀感染者，後確診。導致所有參加婚宴人員均被判定為密切接觸者並落實隔離管控措施，對紫陽縣疫情防控工作造成巨大風險隱患和嚴重不良後果。



﻿通報指，陳啓祥身為城關鎮大力灘村黨支部委員、村監委會主任，中共城關鎮第十七屆黨代表，毫無紀律意識，在全縣疫情防控形勢十分嚴峻，對市、縣紀委監委通知要求麻木無視，對村黨支部提醒告誡無動於衷，拒不執行上級黨組織關於疫情期間嚴禁黨員幹部、公職人員參加非必要聚集性活動的決定，違規操辦其子婚禮，引發人員聚集，造成大量人員被採取隔離管控措施，嚴重影響縣域經濟和群眾生產生活，性質惡劣，影響極壞，經縣紀委常委會會議研究，決定給予陳啓祥同志留黨察看一年處分。