人事變動｜陳潤兒去職寧夏回族自治區黨委書記　梁言順接棒

撰文：南希
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中共人事近日頻繁出現變動，新華社3月29日報道指，陳潤兒不再擔任寧夏回族自治區黨委書記、常委、委員職務，他的職務由梁言順接任。

公開資料顯示，梁言順出生於1962年12月，山東泰安人。1992年7月，他從遼寧大學碩士研究生畢業後，進入中共中央黨校工作，任教務部黨校教育研究室助理研究員。此後，梁言順先後任中央黨校辦公廳助理巡視員兼調研室主任、研究室副主任、科研部主任等職。

2016年1月，他由中央黨校校務委員會委員、科研部主任調任甘肅任省委常委、宣傳部部長。2017年2月，他兼任省委組織部部長，至6月卸任省委宣傳部長。2017年12月，梁言順出任中央國家機關工委副書記。2018年7月相關報道顯示，他已任中宣部副部長；2020年11月相關報道顯示，他任中共中央和國家機關工委分管日常工作的副書記。

陳潤兒則出生於1957年10月，早年長期在湖南任職，曾先後任原婁底地委副書記、行署專員，湖南省原地質礦產廳副廳長，湘潭市長、市委書記，湖南省委常委、長沙市委書記等職。2013年，陳潤兒調任黑龍江省委副書記，2016年調任河南省委副書記、省長。2019年10月，他由河南省委副書記、省長調任寧夏回族自治區黨委書記。

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