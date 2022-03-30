上海封城｜市民稱吃不到菜　浦東農戶嘆菜有的是但運不出只能爛掉

上海新冠肺炎疫情嚴重，周一（28日）起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。有當地菜農表示，網上不少受封控影響的市民都表示吃不到菜，而他們的菜有的是，但是卻運不出去，農戶們近日為此發愁不已。



周二（29日），面對着剛剛摘下的成熟黃瓜，來自浦東書院鎮李雪村的農戶袁大哥不但開心不起來，反而更顯焦慮。據他介紹，農田的肥都施了，蔬菜也成熟了，可由於疫情管控，很多菜場被迫關停，本來合作的幾家每天都會準時來大棚取菜，現在他卻只能眼白白看著很多蔬菜運不出去，只能爛掉。目前，他對着60多畝地的黃瓜的前景憂心忡忡。

據上海書苑果蔬種植專業合作社社長倪先生介紹，合作社擁有農地近800畝，均以種植果蔬為主，封控前，每天都會有定點菜場的大車來取菜，但如今他們只能自己通過網絡平台發佈信息，然後開農戶們的私家車前往市區逐家逐戶派送。可是，雖然微信群的訂單爆倉了，但是浦東封控管理期間，車輛上路皆需通行證，因此他們每天5輛私家車，最多也只能送出去幾百份。

而且路上也不一定能順利通行，因當地屬於鄉下，雖然執勤的交警看到有通行證的物資運輸車會立即放行，但是取菜、運菜路上要途徑許多村落道口，守門的志願者中有很多並不了解情況，還須通過聯繫村委會獲得許可後才能放行，十分折騰。雪上加霜的是，前一晚合作社唯一一輛大車停在附近村落去拉蔬菜，詎料凌晨就遇上封閉，車也出不來了。