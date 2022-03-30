上海封城｜被3間醫院當人球　老翁檢測陽性3日未洗腎致心衰去世

上海新冠肺炎疫情嚴重，周一（28日）起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。昨晚（29日）在微博上，有上海浦東網民發文表示，老父因疫情封控管理不當，導致滯留醫院，三日內未能洗腎而心衰去世，希望討回公道。



網民在文中表示，其父親沈瑞根今年77歲，家住浦東新區北蔡鎮（北中路408弄），由於糖尿病、腎衰竭正受血透治療（即俗稱「洗腎」），每日需高血壓藥、糖尿病藥、胰島素、腎病藥、腦中風藥續命，因為浦東新區疫情封控管理處置不當，導致一個尚能自主的老父在3天內去世。

網民在文中表示，其父親沈瑞根今年77歲，因疫情封控管理不當，導致滯留醫院，三日內未能洗腎而心衰去世。（微博@redsyp）

文中表示，26日父親前往復旦大學附屬浦東醫院洗腎，唯父親在當日下午核酸檢測陽性，未能洗腎。當晚，父親被要求送進發熱門診隔離區，被告知需等待7到8小時，只能獨自坐在長凳，期間隨身藥物已用完，且無法回家取藥。

復旦大學附屬浦東醫院。（官網）

至27日，浦東醫院告知不接受陽性病人洗腎，父親由疾控中心安排轉去上海君愛康復醫院先進行隔離，但由於120急救服務已超負荷，父親當日未被安排，直到28日上午才被轉送至上海君愛康復醫院進行隔離。父親在隔離病房期間，沒有醫護照料與問詢。

上海君愛康復醫院。（上海經緯建築公司網站）

28日下午，父親接到通知稱陽性病人可轉至周浦醫院洗腎，但由於周浦醫院人滿為患，所以父親未被送到周浦醫院洗腎。當晚同房病友打電話告知兒子，他父親昏迷，由急救車送至周浦醫院ICU病房，並在當晚9點52分去世。

兒子指，周浦醫院ICU病房無人立即告知家人這一消息。直至昨天（29日）上午，兒子撥通周浦醫院ICU電話，當班醫生才透露，其父親沈瑞根因長期未洗腎造成的心肌衰竭而死。

兒子在文中質疑，為何隔離病房沒有醫護照顧需洗腎的父親；為何周浦醫院在父親過世後沒與家人聯繫。兒子又指，有疾控中心工作人員在父親已經死亡12個小時後，卻告知家屬父親還在搶救中，認為疾控中心不尊重生命。

上海28日起進行新一輪分區封控、篩檢。圖為上海醫護人員上門為民眾採檢。（中新社）

兒子指，家人悲痛欲絕，不解老人為何走得「孤獨與淒涼」，不解疾控中心與醫院的態度，並表示希望還能見到父親最後一面。他們不敢告訴家中83歲的老母親，因為她還在一個人接受封控篩查，擔心母親無法接受老伴去世。

上海28日起分區圍封。（美聯社）

今天（30日），兒子再度微博上發文，表示「想不到父親沒死在奧密克戎（Omicron）病毒手中，確死在一些玩忽職守的人手中。到現在為止我們還接受不了這事實。」他又指父親沈瑞根是一名退伍軍醫，退休後曾在陸家嘴社區衛生服務中心做一名社區醫生。

網民對此事紛紛表示憤怒：



「老爺爺那幾天一定很無助，如果是自己家人遇到這樣的事，是不是只有大吵大鬧才會有得到關注，老老實實是不是只能被欺負甚至意味著等死。」

「武漢疫情爆發兩年多，醫療系統擊穿事件還能發生，實在難以相信！希望引起重視，杜絕更多悲劇！」

「新冠是病，其他的就不是病了嗎？」

「上海這次防疫真的差，亂七八糟！死鴨子嘴硬！」

「英國回來就的特權女就能得到你們的馬上回覆，甚至給她安排專家組看病。到了普通人這裡就雙標，普通人就不能治病了嗎？」