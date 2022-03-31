疫情｜內地昨增8454宗本土感染　上海吉林佔逾九成

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報昨日（30日）新增8454宗本土感染，包括1803宗確診個案以及6651宗無症狀感染者，逾九成患者來自重災區上海、吉林。



本土確診方面，1803宗個案包括吉林1340宗，其中長春市997宗、吉林市333宗、四平市6宗、白城市4宗；上海355宗，其中浦東新區252宗、閔行區17宗、黃浦區16宗、徐匯區14宗、嘉定區9宗、長寧區8宗、靜安區8宗、松江區8宗、奉賢區7宗、普陀區6宗、青浦區5宗、楊浦區3宗、虹口區1宗、寶山區1宗；黑龍江19宗，其中佳木斯市11宗、哈爾濱市5宗、牡丹江市2宗、綏化市1宗；河南15宗，均在周口市；福建11宗，其中泉州市8宗、廈門市2宗、寧德市1宗；廣東11宗，其中深圳市6宗、東莞市3宗、廣州市1宗、珠海市1宗；浙江10宗，其中嘉興市4宗、寧波市3宗、杭州市1宗、湖州市1宗、紹興市1宗；遼寧9宗，其中瀋陽市7宗、營口市2宗；河北5宗，其中廊坊市3宗、唐山市1宗、保定市1宗；江蘇5宗，其中鹽城市2宗、無錫市1宗、鎮江市1宗、泰州市1宗；天津4宗，其中西青區3宗、靜海區1宗；四川3宗，其中樂山市2宗、遂寧市1宗；山西2宗，均在忻州市；山東2宗，其中濟南市1宗、菏澤市1宗；湖南2宗，其中衡陽市1宗、湘西土家族苗族自治州1宗；海南2宗，均在海口市；重慶2宗，其中南岸區1宗、雲陽縣1宗；雲南2宗，其中曲靖市1宗、普洱市1宗；內蒙古1宗，在赤峰市；安徽1宗，在淮南市；江西1宗，在南昌市；新疆1宗，在烏魯木齊市。

本土無症狀感染者方面，6651宗感染者包括上海5298宗，其中浦東新區1949宗、閔行區761宗、寶山區506宗、徐匯區385宗、黃浦區347宗、松江區240宗、崇明區195宗、嘉定區151宗、普陀區142宗、奉賢區123宗、長寧區122宗、楊浦區96宗、靜安區92宗、虹口區83宗、青浦區73宗、金山區33宗；吉林835宗，其中長春市422宗、吉林市408宗、白山市3宗、四平市1宗、白城市1宗；福建129宗，其中泉州市121宗、廈門市3宗、莆田市3宗、福州市1宗、寧德市1宗；河北78宗，其中唐山市49宗、廊坊市27宗、秦皇島市1宗、保定市1宗；安徽66宗，其中淮南市50宗、蕪湖市9宗、阜陽市3宗、馬鞍山市2宗、蚌埠市1宗、銅陵市1宗；遼寧42宗，其中瀋陽市26宗、營口市7宗、大連市3宗、葫蘆島市3宗、遼陽市2宗、鞍山市1宗；江蘇41宗，其中蘇州市18宗、徐州市10宗、無錫市4宗、南通市4宗、宿遷市3宗、南京市1宗、鎮江市1宗；山東25宗，其中濱州市11宗、棗莊市6宗、濟南市5宗、濰坊市1宗、威海市1宗、臨沂市1宗；新疆23宗，其中巴音郭楞蒙古自治州20宗、昌吉回族自治州3宗；黑龍江21宗，其中佳木斯市12宗、哈爾濱市5宗、伊春市2宗、綏化市2宗；河南19宗，其中周口市14宗、駐馬店市3宗、鄭州市1宗、新鄉市1宗；浙江17宗，其中嘉興市9宗、杭州市4宗、寧波市2宗、麗水市2宗；江西11宗，其中南昌市8宗、九江市2宗、贛州市1宗；廣西11宗，其中防城港市6宗、百色市3宗、南寧市2宗；廣東8宗，其中東莞市5宗、深圳市3宗；甘肅8宗，均在蘭州市；湖北5宗，其中孝感市3宗、襄陽市1宗、黃岡市1宗；雲南5宗，其中德宏傣族景頗族自治州2宗、昆明市1宗、臨滄市1宗、紅河哈尼族彝族自治州1宗；湖南3宗，均在長沙市；天津2宗，其中河東區1宗、西青區1宗；海南2宗，均在海口市；山西1宗，在長治市；貴州1宗，在六盤水市。

截至3月30日24時，內地現有確診個案28599宗，其中66宗為重症個案，尚有367516名密切接觸者在接受醫學觀察；尚在醫學觀察的無症狀感染者54911宗，包括1202宗境外輸入。

至於深圳的本土疫情，昨日新增9宗本土感染，其中5宗在隔離觀察的人員排查中發現，1宗在重點區域篩查中發現，3宗社區篩查中發現；6宗診斷為新冠肺炎確診個案，3宗診斷為無症狀感染者。患者發病前活動軌跡涉及寶安、龍崗、羅湖三區。

而由香港輸入的確診個案及無症狀感染者，廣東錄得18宗、四川7宗、上海2宗。