上海疫情｜封城第三日增逾5600宗本土個案　兩宗境外輸入來自香港

上海周一（28日）起在全市範圍內實施兩段式封城，展開核酸篩查。

在封城第三天，上海昨日（30日）新增5653宗本土個案，包括355宗本土確診病例和5298宗無症狀感染。



上海市衛健委通報，上海昨日新增355宗本土確診和無症狀感染者5298宗，其中16宗確診病例為此前無症狀感染者轉歸，10宗確診病例和4477宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

在境外輸入方面，新增3宗確診病例和1宗無症狀感染，均在閉環管控中發現，其中兩人來自香港。

通報稱，其中一名境外輸入確診患者是暫居香港，3月19日自香港抵達上海，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，後診斷為確診病例。另一名無症狀感染者則在香港就學，3月27日自香港抵達上海，在集中隔離觀察期間例行核酸檢測異常。經排查，核酸檢測結果為陽性，後診斷為無症狀感染者。

截至昨日，上海市累計本土確診1579宗，在院治療994宗，死亡7宗；累計境外輸入確診病例4508宗，在院治療114宗；尚在醫學觀察中的無症狀感染者28894宗，其中本土無症狀感染者28860宗，境外輸入性無症狀感染34宗。