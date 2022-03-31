華龍一號示範工程建成投運　央視：中國核電技術躋世界第一方陣

中國自主三代核電華龍一號示範工程第2台機組—中核集團福清核電6號機組近日正式具備商運條件。央視報道稱，至此華龍一號示範工程全面建成投運，其標誌著中國核電技術水平和綜合實力躋身世界第一方陣。



報道指，華龍一號是當前核電市場接受度最高的三代核電機型之一，也是中核電走向世界的「國家名片」，其全面建成有力支撐中國由核電大國向核電強國跨越。

中核集團「華龍一號」總設計師邢繼表示，華龍一號獨創性地採用「177堆芯佈置」和「能動與非能動相結合」的安全設計理念，首堆設備國產化率達88%，並運用單堆佈置、雙層安全殼等，具備完善的嚴重事故預防與緩解措施、強化的外部事件防護能力和改進的應急響應能力等先進特徵。

據報華龍一號具有完整自主知識產權，中核集團協同17家高校、科研機構，聯合58家國有企業與140多家民營企業共同突破了包括反應堆壓力容器、蒸汽發生器、堆內構件等核心設備在內的411台設備的國產化，取得700餘件專利和120餘項軟件著作權，覆蓋了設計技術、專用設計軟件、燃料技術、運行維護技術等領域，滿足核電「走出去」要求。據預測，到2030年僅一帶一路沿線國就將共計新增核電裝機1.15億千瓦，華龍一號的建設可帶動上下游產業鏈5300多家企業，為中國高端裝備製造業帶來了巨大的經濟效益和轉型升級機遇。