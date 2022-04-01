教育部：全面清理取消學前教育經歷、計劃生育證明等無謂證明材料

據教育部消息，教育部辦公廳近日印發《關於進一步做好普通中小學招生入學工作的通知》（下稱《通知》），以進一步健全公平入學長效機制，助推「雙減」政策落地見效，營造促進學生健康成長的良好生態。其中提及，要全面清理取消學前教育經歷、計劃生育證明等無謂證明材料。



《通知》要求各地要健全義務教育入學報名登記制度，按照材料非必要不提供、信息非必要不採集原則，進一步規範報名信息採集。全面清理取消學前教育經歷、計劃生育證明、超過正常入學年齡證明等無謂證明材料。嚴禁採集學生家長職務和收入信息，不得利用各類APP、小程序隨意反覆採集學生相關信息。

同時，各地要科學合理劃定片區，建立義務教育階段常住人口學齡兒童摸底調查制度，按照「學校劃片招生、生源就近入學」的目標要求，為每所義務教育學校科學劃定招生片區範圍。其中教育資源相對均衡的地方鼓勵逐步實行單校劃片，至於不夠均衡的，積極穩妥推進多校劃片，並將熱點學校分散劃入相應片區，推進片區間優質教育資源大體均衡。

《通知》又明確，各地要全面落實公辦民辦學校同步招生政策，民辦義務教育學校要優先滿足學校所在縣（區）學生入學需求，不得跨設區的市招生；深入推進「兩為主、兩納入、以居住證為主要依據」的隨遷子女義務教育入學政策，全面清理取消不合規的隨遷子女入學證明材料及其時限要求，不得要求提供戶籍地無人監護證明；嚴格落實中小學招生入學「十項嚴禁」規定，暢通舉報申訴受理渠道，嚴肅查處違法違規招生行為等。