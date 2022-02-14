教育部公布新一輪「雙一流」大學名單　強調非劃定層次分三六九等

中國教育部周一（14日）召開記者會，公布新一輪「雙一流」建設高校（高等院校）及建設學科名單。第二輪建設名單不區分一流大學建設高校和一流學科建設高校。

教育部學位管理與研究生教育司司長洪大用表示，「雙一流」重點在「建設」，學科為基礎，而不是人為劃定身份、層次，派發「帽子」，更不是在中國高等院校中劃分「三六九等」。



洪大用談到，從首輪建設情況看，一些建設高校對「雙一流」建設堅持特色發展、差異化發展的理解還不到位，仍把「一流大學建設高校」和「一流學科建設高校」作為身份和層次追求，存在擴張規模、追逐升級的衝動。新階段「雙一流」建設應當堅持以學科為基礎，淡化身份色彩，探索自主特色發展新模式，引導各高校在各具特色的優勢領域和方向上創建一流。

洪大用介紹，第二輪建設名單不再區分一流大學建設高校和一流學科建設高校，將探索建立分類發展、分類支持、分類評價建設體系作為重點之一，引導建設高校切實把精力和重心聚焦有關領域、方向的創新與實質突破上，創造真正意義上的世界一流。

廣州新增3間大學入圍

值得一提是，今次廣東8間大學榜上有名，有3間屬新增入圍「雙一流」建設高校，分別是華南農業大學、廣州醫科大學和南方科技大學。新增入圍的建設學科名單，分別是華南農業大學作物學、廣州醫科大學臨床醫學、南方科技大學數學。

2017年9月，中國公布第一輪世界一流大學和一流學科建設高校及建設學科名單，中山大學、華南理工大學兩間廣東高校入選一流大學A類建設高校；入選一流學科建設名單的學科，包括中山大學11個、華南理工大學4個，暨南大學、華南師范大學和廣州中醫藥大學各1個。