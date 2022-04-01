神舟十三號｜航天員乘組本月中旬返回地面　正進行各項準備工作

天舟二號貨運飛船在完成太空站組合體階段全部既定任務後，於3月27日撤離太空站核心艙組合體。

據中國載人航天工程辦公室消息，在送別天舟二號貨運飛船後，在軌飛行的三名航天員翟志剛、王亞平、葉光富，正在進行神舟十三號飛船返回各項準備工作。



2021年12月26日，神舟十三號航天員乘組完成第二次出艙全部既定任務。（新華社）

2021年10月16日，三名航天員在酒泉衛星發射中心搭乘神舟十三號載人飛船進入天和核心艙，成為入住中國空間站的第二批航天員。

截至今日（4月1日），三名航天員已在軌工作167天，期間，他們在地面科技人員支持下，圓滿完成了2次出艙活動、2次「天宮課堂」太空授課活動，開展了多項科學技術試驗與應用項目。王亞平成為中國首位進行出艙活動的女航天員，航天員首次在軌通過遙操作完成貨運飛船與空間站對接，飛行乘組創下了中國航天員連續在軌飛行時長新紀錄，為後續建造空間站奠定了堅實基礎。

12月9日，在香港培僑書院的分課堂，香港中小學生在收看「天宮課堂」第一課。（新華社）

同時，神舟十三號載人飛行任務期間，中國航天員首次太空跨年、首次在太空過春節。在地面支持下，飛行乘組利用工作訓練間隙參加了元旦「京港澳天宮對話」活動，舉辦了中國人首次天宮畫展，與廣大青少年開展天地互動交流，進行了別具特色的科普教育和文化傳播活動。

目前，空間站核心艙組合體在軌穩定運行，航天員乘組計劃於4月中旬返回地面。