神舟十三號｜航天員本周進入返回準備階段　天舟二號已撤離太空站

3月27日，天舟二號貨運飛船在完成太空站組合體階段全部既定任務後，撤離太空站核心艙組合體。

目前，神舟十三號三名太空人已在太空站工作生活了5個多月。航天員訓練中心介紹，三人本周將開始進入返回準備階段。



據介紹，天舟二號貨運飛船是中國太空站關鍵技術驗證階段發射的首艘貨運飛船。去年5月29日，長征七號運載火箭搭載天舟二號在文昌航天發射場發射升空，隨後被精確送入預定軌道。

天舟二號攜帶太空人的生活物資、艙外航天服及太空站平台設備、應用載荷和推進劑等6.8噸物資補給。在軌運行期間，天舟二號飛船進行了一系列拓展應用試驗。目前，天舟二號飛船狀態良好，後續將在地面控制下擇機再入大氣層。

去年10月16日，神舟十三號載人飛船發射升空，翟志剛、王亞平和葉光富按計劃留駐太空站半年，至今已在太空站生活工作5個多月。

航天員訓練中心介紹，三名太空人本周將開始進入返回準備階段。據了解，目前三人的身體狀況和心理狀態都優於預期，滿足返回地球的條件需求。

作為中國目前在軌時間最長的航天員乘組，三名太空人在軌期間進行了兩次出艙活動、兩次天宮課堂和京港澳天宮對話活動，並在神舟十二號的基礎上完成了20多項科學實驗任務。

為順利迎回3名太空人，酒泉衛星發射中心搜救分隊聯合其他搜救力量，在東風著陸場展開一場針對性的演練。據介紹，空中、地面分隊新增配的搜救裝備全程參與，進一步完善不同複雜地形環境下的搜救方案。