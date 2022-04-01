雄安新區成立五周年　53個項目開工投資額達550億

2022年4月1日，在河北雄安新區成立五周年之際。河北雄安新區3月31日啟動2022重點項目開工活動，總投資額達550億（人民幣，下同）中國人壽則指出，截至2021年末，服務雄安新區投資存量規模近280億元。官方也發表雄安新區規劃建設五周年紀實。



中新社報道，雄安新區改革發展局提到，雄安新區一季度集中開工項目43個，總投資達到601億元。3月31日舉行二季度重點項目集中開工活動，開工項目共53個，總投資達880億元。其中包括基礎設施項目18個，公共服務項目6個，水利防洪及生態保護工程四個，市場化項目五個，非首都功能疏解項目兩個，智能城市項目三個，雄安三縣項目15個。

雄安新區重點建設項目正在加緊施工。（新華社）

3月31日新華社發表題為「努力創造新時代高質量發展的標杆」文章稱，設立河北雄安新區，是以習近平為核心的中共中央深入推進京津冀協同發展作出的一項重大決策部署，是千年大計、國家大事。

2017年4月1日，中共宣佈雄安新區計劃，外界對這個「千年大計」高度關注。然而在將近兩年半的時間裏，因工程推進速度緩慢，被外界質疑是否停滯。按照習近平的說法，雄安新區的規劃建設是要一張藍圖繪到底，不能犯顛覆性的失誤，留下歷史遺憾的，因此必須要保持歷史耐心。

在2019年9月更有消息傳出，因雄安新區工程推進速度緩慢，雄安官場集中大換血。而在這期間，中共政治局常委、中紀委書記趙樂際剛剛視察過雄安。為此，河北省委書記王東峰更是在20天內兩赴雄安。

2020年4月1日，在雄安新區成立三周年之際，雄安新區建設開始正式提速，同時有67個重點項目開工建設。同年10月6日，王東峰在雄安新區檢查項目建設、工程質量，並出席工程項目建設座談會。他強調，要按照「雄安質量」的目標要求，嚴格工程質量監管，確保每個工程項目經得起歷史和人民檢驗，努力打造高質量發展的全國樣板。

2021年4月28日，中國衛星網絡集團有限公司在雄安新區正式揭牌，成為首家註冊落户雄安新區的中央企業。

目前，中國星網、中國中化、中國華能等首批3家央企已完成總部選址，即將開工建設；首批啟動向雄安新區疏解的在京部委所屬高校、醫院已基本確定項目選址，各項疏解工作正在穩妥有序推進。

中國人壽集團則指出，他們在成立雄安分公司時，也積極為雄安三縣城鄉居民提供基本醫療保險、補充醫療保險雙重保障。截至2021年底，承保雄安三縣城鎮職工補充醫療保險人數達6.5萬人。截至2021年末，服務雄安新區投資存量規模近280億元。

新華社文章提到，打造北京非首都功能集中承載地，是設立雄安新區的初心。新區設立之初，習近平曾強調，雄安新區不同於一般意義上的新區，其定位首先是疏解北京非首都功能集中承載地，重點承接北京疏解出的行政事業單位、總部企業、金融機構、高等院校、科研院所等，不符合條件的堅決不能要。

5年來，從完成頂層設計到展開大規模實質性建設，這座未來之城目前已進入承接北京非首都功能和建設同步推進的重要階段。