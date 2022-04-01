自雨災後為遇困客人提供免費「單人套餐」　鄭州麵館：會堅守承諾

河南鄭州一間麵館自去年7月當地特大暴雨災害後，就為遇到困難的客人提供免費「單人套餐」，獲網民激讚。災害過後，套餐的牌子依舊掛著，店主何維周三（30日）表示，自己會一直堅守承諾。



據了解，來自河南信陽的何維和母親丁繼紅一起在中原區經營着麵館「九頭鳥熱乾麵」，去年7月，鄭州遭遇特大暴雨災害，許多人回家都成問題，也無手機，為了幫助遇到困難的人，何維遂掛出承諾牌，為遇到困難的客人提供免費單人套餐，「如果您在鄭州沒有收入遇到困難，您可以來小店，告訴本店人員來份“單人套餐”吃完直接走就好，不必客氣！」

這家小店的善舉一開始沒引起多大注意，但本月底，路過該店的市民張先生發現掛牌，出於想一試真假便假裝自己沒錢，結果真的免費吃了面，於是他用手機拍下經過發到網上，吸引廣大網民注意。

據何維介紹，去年暴雨之初，確實有人因為吃不上飯到店內尋求幫助，但災害過後，他依舊把牌子掛著，現時每月都有幾個遇到困難的市民來吃飯。他表示，吃單人套餐的人不多，多數是年輕的打工人，之所以做這樣的承諾，是與自己早年經歷有關。

原來，何維父親在他上大學一年級時患了重病，花了很多錢，小店由母親一人苦苦支撐，他無奈只得放棄學業來幫忙。後來，父親還是過世，想起那段苦日子期間，他們得到了親朋好友們的幫助，雖然他不算富裕，但一家人的日子有了起色，於是也有了去幫助他人的念頭。而面對網上的讚譽，何維表示誠惶誠恐，一碗麵並不值錢，但能幫助到別人，他會一直堅持承諾。

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