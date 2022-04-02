人事變動｜黑龍江省委副書記調整　65後工信部副部長王志軍履新

中共黑龍江省委高層近期頻繁調整，「65後」工信部副部長王志軍已赴黑龍江工作，任省委副書記。



黑龍江衛視新聞聯播4月2日報道，黑龍江省委書記、省人大常委會主任許勤4月1日上午主持召開中直企業、省市屬企業、民營企業負責人座談會，就黑龍江省第十三次黨代會報告（徵求意見稿）聽取意見和建議。黑龍江省政協主席黃建盛，省委副書記王志軍等出席會議。

公開資料顯示，王志軍現年57歲，內蒙古呼和浩特人。他先後擔任中國國家發展改革委國民經濟綜合司處長，國家能源領導小組辦公室綜合組副巡視員，中共中央財經領導小組辦公室經濟一局副局長、巡視員、經濟五局局長，中央財經委員會辦公室經濟一局局長等職。

王志軍自2019年1月起任工業和訊息化部黨組成員、副部長。此次調職黑龍江之前，他在工信部負責戰略規劃、科技、電子訊息、軟件、兩化融合、國際合作等工作，分管規劃司、科技司、電子訊息司、訊息技術發展司、國際合作司，中國電子訊息產業發展研究院、國家工業訊息安全發展研究中心、中國電子技術標準化研究院、中國電子產品可靠性與環境試驗研究所、國際經濟技術合作中心。

此前擔任黑龍江省委副書記的陳海波已年逾59歲，今年1月當選為黑龍江省政協副主席。