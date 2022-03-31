人事變動｜上海官場大調整　陳金山履新市委常委

中共地方人事持續調整，據「上海發布」3月30日消息，日前，中共中央批准：陳金山任上海市委委員、常委。



此前，陳金山任重慶市副市長，負責工業和訊息化、市場監管、藥品監管、知識產權、大數據應用發展、招商投資促進工作；協助負責應急管理和安全生產工作。分管市經濟訊息委、市市場監管局、市大數據發展局、市招商投資局、市藥監局、市知識產權局；協助分管市應急局。聯繫市通信管理局；協助聯繫重慶海事局、國家礦山安監局重慶局、市地震局。3月30日，陳金山卸任重慶市副市長。

陳金山出生於1967年2月，研究生，經濟學博士，中共黨員。公開簡歷顯示，自2003年3月起，他長期在重慶工作，曾任：長壽區副區長，長壽區委常委、常務副區長，長壽經濟技術開發區黨工委書記、管委會主任，綦江區委副書記、區長等職。

2017年，他任重慶市沙坪壩區委副書記、區長，1年後的2018年1月，任重慶市經信委黨組書記、主任，去年7月任重慶市副市長，至此番調整。

除此之外，上海官場近日還有調整：上海市委常委、市委秘書長諸葛宇傑已任上海市委副書記。趙嘉鳴任上海市委委員、常委。經上海市委決定，趙嘉鳴任市委宣傳部部長；周慧琳不再擔任市委宣傳部部長職務。