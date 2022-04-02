上海疫情｜封城第五日增6311宗本土　浦東全區均為封控或管控區

上海的本土疫情持續，當地周一（3月28日）起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。昨日（4月1日）即封城五日，上海新增6311宗本土感染，包括260宗確診及6051宗無症狀感染。



4月1日，上海新國際博覽中心隔離區域啟用，是目前上海最大的臨時集中隔離收治點。（新華社）

據上海市衛健委通報，4月1日0—24時，新增本土確診260宗和無症狀感染者6051宗，其中2宗確診個案為此前無症狀感染者轉歸，8宗確診和5402宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

目前，已追蹤到上述感染者在上海的密切接觸者2548人，均已落實集中隔離觀察。

境外輸入個案方面，新增2宗確診個案，分別由丹麥、日本入境，已追踪同航班密切接觸者39人，均已落實集中隔離觀察；無新增境外輸入無症狀感染者。

4月1日起，上海開展浦西地區核酸篩查。（新華社）

截至昨日，上海累計本土確診2197宗，在院治療1577宗，死亡7宗；尚在醫學觀察中的無症狀感染者38190宗，其中本土無症狀感染者38162宗，境外輸入性無症狀感染28宗。

據「浦東發布」消息，為遏制疫情蔓延，經綜合研判新一輪核酸篩查結果，浦東新區均為封控區或管控區，暫無防範區，自2022年3月28日5時起計。封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區實行「人不出小區、嚴禁聚集」。

此外，為配合疫情防控工作需要，根據浦東、浦南及毗鄰區域疫情防控形勢和軌道交通客流實際情況，上海地鐵調整運營方案，4月2日至4日，僅浦東區域的6號線、16號線提供縮時運營服務，運營時段調整為早7時至晚8時，其他線路暫停運營。