疫情｜內地昨增9875宗本土個案逼近萬宗　主要集中在上海

內地的新冠肺炎本土疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（4月1日）新增9875宗本土個案，包括2086宗確診病例以及7789宗無症狀感染者，主要集中在上海（本土個案達6311宗）。



本土確診病例方面，為吉林1730宗，其中長春市1544宗；上海260；黑龍江21宗；浙江14宗；福建13宗；江蘇12宗；山東8宗；海南8宗；遼寧4宗；江西3宗；湖南3宗；河北2宗；四川2宗；青海2宗；天津1宗；安徽1宗；河南1宗；雲南1宗。含44宗由無症狀感染者轉為確診病例（吉林20宗，福建10宗，山東4宗，浙江3宗，上海2宗，天津1宗，江蘇1宗，海南1宗，四川1宗，雲南1宗）。

本土無症狀感染者方面，為上海6051宗；吉林1244宗，其中長春市894宗；福建68宗；河北66宗；安徽55宗；江蘇54宗；遼寧52宗；江西41宗；黑龍江29宗；山東27宗；廣東22宗，其中肇慶市12宗、東莞市6宗、深圳市2宗、珠海市1宗、佛山市1宗；河南17宗；浙江14宗；湖北11宗；甘肅9宗；新疆9宗；廣西6宗；海南6宗；雲南6宗；重慶2宗。當日轉為確診病例66宗（境外輸入22宗）。

另外，新增43宗境外輸入病例及80宗境外輸入無症狀感染者。截至昨日24時，內地現有確診個案27128宗，其中58宗為重症個案，尚在醫學觀察的密切接觸者有369331人；尚在醫學觀察的無症狀感染者63886宗，包括1118宗境外輸入個案。

至於由本港輸入的確診個案及無症狀感染者，據不完全統計，廣東錄得15宗、四川8宗、北京1宗。