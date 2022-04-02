疫情封路困高速　貨車司機5元饅頭撐四天　疑有司機受困20日身亡

日前，多名貨車司機赴遼寧省鞍山送貨，卻因疫情防控被堵在高速口。一位司機稱，他被堵在高速口四天五夜，全靠上高速公路時買的5塊錢饅頭。此外，在吉林松原王府服務區內，也傳出有貨車司機因疫情管控，無法下高速公路，疑似20多天沒有進食。3月30日，該司機因突發疾病，搶救無效死亡。



據前往遼寧鞍山的貨車司機表示，他們帶的食物，一般是按兩天時間的量準備的，但是沒料到疫情防控，無法下高速公路出口，有司機在四天時間，只能靠買的5塊錢饅頭來充飢，「平均一天1元錢的饅頭，也確實是吃不飽，每一口饅頭都顯得無比珍貴」。

4月1日，鞍山高速公路管理局回應稱，當時有幾百輛車堵在高速口，擁堵了兩公里多，當時出台政策時未考慮到上述情況，領導已瞭解了這些情況。目前解決辦法是請貨車司機「沒東西吃了可以打救援電話，管理處會盡量幫助」。

此外，《封面新聞》報道，3月31日，網路上消息指出，有一名貨車司機因疫情管控，不能下高速口，停留在吉林松原王府服務區內，疑似20多天沒有進食。3月30日，該司機突發疾病，搶救無效死亡。4月1日，兩名目擊者向記者證實，確實有一名貨車司機在服務區內身亡，但20日沒進食應該是謠言。

目擊者貨車王姓司機表示，「在服務區（被困）沒有20多天，應該也就幾天。」他指出，出事高速路段關閉也才幾天，當時有40多輛貨車和司機滯留在此，服務區內只有飯店不允許營業，其他區域正常營業，24小時提供熱水，也可以在小賣部買到方便麵一類的生活物資。



王先生透露，「我們大貨車司機睡覺都是在車上，吃飯就是自己能做自己做，不能做就吃泡麵、火腿腸、麵包什麼的，我們之前也都是這個生活方式。」另有民眾透露，由於松原市高速關閉，貨車司機不能下高速，很多都滯留在服務區，但他們是有人管的，所以「不存在網上傳言的餓死，那位司機是突發疾病去世的。」

事發後，其他滯留在服務區內的司機，已前往指定酒店進行集中隔離，王先生指出，「不接受隔離，要跟服務區簽署協議，就是出事故跟服務區無關的意思。」據了解松原市高速公路王府服務區經理、松原市衛健委及疾控中心都尚未對此事件回應。