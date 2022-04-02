上海疫情｜浦東街頭現「機械狗」巡邏　背上設喇叭只宣導防疫訊息

上海疫情爆發政府採分區式先後實施封控，然而一科幻超現實場景卻猛然出現在街頭，居民下樓透氣時驚奇地發現一隻「機器狗」，正背着喇叭在社區內遊走，喇叭則是播放防疫標語，時刻敦促民眾做好防疫。然而這機器狗的形象也不禁讓人想到影集《黑鏡》中的機械狗殺手，電影裏描述人類敗給AI，機械狗開始撲殺人類。



陸媒《封面新聞》等媒體紛紛報道，3月29日在上海浦東發現「機器狗」巡邏的蹤跡，而這邊當時正實施分批封控。某區居民在下樓曬太陽時發現，一開始還以為是無人機在播放喇叭，但走進後才發現是機器狗，因為從沒見過感覺很新奇。

上海浦東區街頭，有機械狗隻在巡邏：（按圖了解）

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Private Zusendung. Lockdown in Shanghai. Diese Roboter weisen darauf hin, dass keiner das Haus verlassen darf. Zusätzlich fliegen Drohnen herum, kommen direkt zu dir wenn sie dich draussen entdecken und fordern dich auf, wieder rein zu gehen. Bizarr. pic.twitter.com/bASIIDEACG — Dilara 🍋 (@_arnocao) March 31, 2022

機器狗背上用膠帶纏着大聲公喇叭，四隻腳又細又長能夠彎曲，特徵是能高速移動，會來往公寓等住宅區巡視，喇叭中並循環播放着「戴口罩、勤洗手、測體溫、勤消毒、少聚眾、勤通風，科學防疫，文明執行」等標語，上海用機器狗替代人力，也是減少接觸的優點之一。

而這滿滿科技感的畫面着實讓網友大呼驚奇，尤其在空無一人的街道上只剩下機器狗趴趴走，彷彿末日的場景令人一秒入戲，大陸網友就表示「看到有無人機在天上提醒居民不要出門，已經嘆為觀止，然後又看到一個機器狗巡邏，感覺微妙」、「上海不愧為國際化大都市，連抗疫都這麼高級！」。

不過也有網友對於政府措施感到不滿，指出疫情都這麼嚴重了，居然還在搞宣傳，留言表示「好多上海人民沒菜吃都快餓死，上海政府還宣傳機器狗」、「上海一隻機器狗登熱搜第一，這個世界到底怎麼了」、「上海疫情第一條居然是機器狗？」、「一進話題就看到一條機器狗」許多人都感到無語。

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