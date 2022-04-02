上海疫情｜浦東街頭現「機械狗」巡邏　背上設喇叭只宣導防疫訊息

撰文：TVBS新聞網
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上海疫情爆發政府採分區式先後實施封控，然而一科幻超現實場景卻猛然出現在街頭，居民下樓透氣時驚奇地發現一隻「機器狗」，正背着喇叭在社區內遊走，喇叭則是播放防疫標語，時刻敦促民眾做好防疫。然而這機器狗的形象也不禁讓人想到影集《黑鏡》中的機械狗殺手，電影裏描述人類敗給AI，機械狗開始撲殺人類。

陸媒《封面新聞》等媒體紛紛報道，3月29日在上海浦東發現「機器狗」巡邏的蹤跡，而這邊當時正實施分批封控。某區居民在下樓曬太陽時發現，一開始還以為是無人機在播放喇叭，但走進後才發現是機器狗，因為從沒見過感覺很新奇。

上海浦東區街頭，有機械狗隻在巡邏：（按圖了解）

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機器狗背上用膠帶纏着大聲公喇叭，四隻腳又細又長能夠彎曲，特徵是能高速移動，會來往公寓等住宅區巡視，喇叭中並循環播放着「戴口罩、勤洗手、測體溫、勤消毒、少聚眾、勤通風，科學防疫，文明執行」等標語，上海用機器狗替代人力，也是減少接觸的優點之一。

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而這滿滿科技感的畫面着實讓網友大呼驚奇，尤其在空無一人的街道上只剩下機器狗趴趴走，彷彿末日的場景令人一秒入戲，大陸網友就表示「看到有無人機在天上提醒居民不要出門，已經嘆為觀止，然後又看到一個機器狗巡邏，感覺微妙」、「上海不愧為國際化大都市，連抗疫都這麼高級！」。

不過也有網友對於政府措施感到不滿，指出疫情都這麼嚴重了，居然還在搞宣傳，留言表示「好多上海人民沒菜吃都快餓死，上海政府還宣傳機器狗」、「上海一隻機器狗登熱搜第一，這個世界到底怎麼了」、「上海疫情第一條居然是機器狗？」、「一進話題就看到一條機器狗」許多人都感到無語。

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