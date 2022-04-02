上海疫情｜專家指疫情規模將比武漢大　居家隔離是否放寬成焦點

內地的新冠肺炎本土疫情持續，據國家衛健委通報，昨（4月1日）新增9875宗本土個案，包括2086宗確診病例以及7789宗無症狀感染者，主要集中在上海（本土個案達6311宗），佔超過六成。曾經擔任上海第三批援支援湖北醫療隊隊長的陳爾真指出，跟2020年的武漢相比，這次上海疫情的規模比武漢還要大，但疾病嚴重性比武漢還低。



陳爾真提到，Omicron BA.2變異株毒力下降、傳播力在增強，傳播速度很快，「所以無症狀感染者越來越多，增加了管控難度、壓力很大」。他指出，不排除未來針對無症狀感染者實施居家隔離的可能性。



上海疫情持續，周一（3月28日）起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。昨日（4月1日）即封城五日，上海新增6311宗本土感染，包括260宗確診及6051宗無症狀感染。

近日，上海已經臨時改建了包括世博展覽中心、新國際博覽中心等多個集中隔離點。最新啟用的新國際博覽中心設計床位超過 1.5 萬張，是目前上海規模最大的集中隔離點。

4月1日上海集中隔離點醫療救治組組長、瑞金醫院副院長陳爾真受訪時指出，目前新國際博覽中心已經收治1400例患者， 晚上還會再收治1000多例患者，同時啟動下一步的區域開放計劃，採取「應收盡收」的策略。陳爾真預計，未來3到5天時間，整個收治點能完全運轉。

陳爾真在上海新國際博覽中心隔離區域接受採訪。（人民網）

陳爾真曾以醫療隊隊長的身份馳援過武漢，他指出兩次戰爭面對的都是呼吸道傳染病，「跟當年的武漢相比，上海在準備上、經驗上要好一些。這次疫情的規模，比武漢還要大，但疾病的嚴重性比武漢要低。」陳爾真提醒，Omicron BA.2變異株毒力下降、傳播力在增強，傳播速度很快，增加管控難度。

針對為何上海無症狀感染者居多？陳爾真回應，無症狀感染者多，一方面可能是主動篩查，有症狀感染者一般是有症狀後到醫院裡就診時發現，上海大面積的主動篩查，很多沒有症狀的感染者被發現，比例肯定會高。

他續指，這兩天上海有症狀感染者數量佔比增高接近10%。主要是在管控人群中發現，「原來無症狀，現在有了症狀」。他提到，上海動作比較快，才有無症狀感染者佔比較高這樣一個結果；當然也跟疫苗接種率，感染人群特點等原因有關。

4月1日，上海新國際博覽中心隔離區域啟用，是目前上海最大的臨時集中隔離收治點。（人民網）

陳爾真指出，從整個疫情形勢的發展來看，如果（無症狀）量太多的話，有條件的可以居家隔離。他表示，「當然我們要配合居家管控的一些措施，最關鍵的是個人的依從性問題，既然是居家隔離，就要按照規範，嚴格管控好自己，不出門了，該做好個人防護措施的要做到位，否則就沒辦法達到阻斷傳播的效果。」

不過根據目前現行《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第八版）》的要求，對發現無症狀感染者應在2小時內進行網絡直報，並在2小時內轉運至定點醫療機構進行集中隔離醫學觀察，如後續出現相關症狀需在24小時內訂正為確診病例。是否放寬居家隔離成為目前上海疫情的討論焦點。

陳爾真介紹，進到集中隔離點的人員，都是在核酸篩查中顯示陽性的，進來安頓之後，在第二天、第三天就開展核酸檢測，一旦轉陰，符合出院標準，就辦出院手續。對無症狀感染者來說，數據顯示，這個過程一般是7到10天。出院回到家，再進行社區管理。如果有症狀，病情可能會延長。

4月1日起，上海開展浦西地區核酸篩查。（新華社）

據了解，上海此輪疫情重症或者死亡病例比例較低。對此，陳爾真解釋，是否重症主要是看患者有沒有出現呼吸衰竭，還要看其他一些指標，比如器官受影響的程度等。從這次Omicron病毒株來看，主要還是以上呼吸道症狀為主，肺部病變很少。我現在看下來的病人情況，目前沒有發現有嚴重呼吸衰竭的病人。

陳爾真表示，高齡患者以及本身器官功能下降的人群，受到新冠肺炎打擊之後，應對能力下降，就有可能成為高危患者。