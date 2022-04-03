廣西漢隨車墮崖5日後被村民發現　奇蹟生還透露「兩大關鍵」

4月1日下午1時左右，在廣西東蘭縣巴疇鄉發生車禍，導致人車墮崖5日的百色市靖西市駕駛員黃姓男子被村民發現，身上有多處受傷，但經過救治，目前生命體徵和情緒穩定，並透露了自己墮崖後存活5日的「兩大關鍵」。



4月1日上午9時30分，該鄉工作人員接到板加村黨支書、村委主任牙韓錦來電報告，稱板加村內哄隊隊長牙祖幹上山做農活時，發現有1名滿臉血跡、衣服破爛的人員，需要及時救治。

接報後，該鄉成立聯合工作組前往了解情況。該鄉衛生院及疫情防控工作組通過初步了解後，將黃姓男子送往東蘭縣人民醫院進行救治。醫院經過檢查和初步診斷，黃某右眼受傷及右手臂骨折，目前生命體徵及情緒穩定。

該男子是靖西市人，自稱於3月23日（其行車記錄儀顯示為3月28日）因為工作需要獨自駕車運送貨物從南寧市到南丹縣，途經吾東二級路至巴疇板加村路段，不幸發生意外，連車帶人跌入下邊坡約200米。

靠喝雨水、吃野果維生

因巨大的衝撞，導致黃某昏迷不醒，翌日在疼痛中迷迷糊糊醒來，才發現手機摔壞無法報警。他忍痛在附近呼救和活動，但一直沒有回應和未找到出路，就順著山溝方向行走，期間靠喝雨水和撿拾野果等東西填肚子，夜間就在草地上或樹下休息，直到第5日遇到上山做農活的群眾。

目前，黃某獲救後，巴疇鄉通過各種途徑給予黃某提供援助，並與其家屬取得聯繫，其家人將從南寧趕來照顧。當日，巴疇鄉聯合工作組工作人員經過排查，在板加村一處深溝溝發現已嚴重受損的事故車輛，交由該縣交警大隊進一步處理。