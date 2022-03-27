有片｜廣西老師一句話挽救意圖跳樓女學生　感動網民

據公安部新聞中心，3月24日，廣西鳳山縣有女孩欲跳樓輕生，最終在老師和民警的勸導下，老師說「你上來摸一下我的手」，女孩成功被救。



據報導，廣西鳳山縣公安局民警接到報警稱有女孩欲跳樓輕生，警方立即趕赴現場，老師和民警勸導女孩不要跳樓輕生，老師為了救女孩，叫女孩「你上來摸一下我的手」，最終女孩成功被解救。

不少網友表示：



「說明老師平時就很好很讓學生喜歡，才會這麼聽老師說的話。」

「最後一個，老師把學生擁入懷中，最溫暖。」

「花一樣的年齡，珍惜生命！」

自殺成內地15至34歲人群死亡首要原因

北大醫療腦健康兒童發展中心數據顯示，內地每年有約10萬青少年死於自殺，平均每分鐘就有2人自殺死亡，8人自殺未遂。而據《中國青年發展報告》，內地約3000萬17歲以下兒童、青少年受到各種情緒障礙和行為問題困擾。世衛預測，至2030年，全球兒童、青少年心理障礙會增長50%，成為致病、致殘、致死的主因。

中國首都師範大學教育學副教授、心理學博士李文道上月表示自殺的原因有三：

一、忽視心理健康的重要價值，家長普遍對孩子的心理健康關注不夠，導致患者不願求助。

二、應試教育嚴重壓縮了兒童、青少年身心健康發展的時間和空間，教育被異化為應試工具，忽視兒童、青少年的主體地位，亦更易忽視其心理健康。

三、社會轉型帶來的消極影響。他認為，社會轉型導致社會不確定，職業變動越來越快，離婚率不斷攀升，家庭不確定，這些不穩定和不確定破壞孩子心理健康的諸多保護傘和安全網，加劇兒童心理健康問題。