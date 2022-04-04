上海疫情｜新增逾9000宗本土感染　全市今開展核酸篩查

上海市疫情持續升溫，今日在全市開展核酸篩查。

上海市衛健委通報，該市昨日 （3日）新增9006宗本土感染，包括425宗確診個案及8581宗無症狀感染。



上海市衛健委一級巡視員吳乾渝介紹，425宗確診病例中，7宗是在閉環隔離管控中發現，347宗在相關風險人群核酸篩查中發現，71宗為無症狀感染者轉歸確診病例。8581宗無症狀感染者中，7920宗在閉環隔離管控中發現，661宗在相關風險人群核酸篩查中發現。

截至今日（4日）上午9時，全市已累計排查到在滬密切接觸者92405人，均已落實管控，其中89805人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

在本輪疫情中，不少感染者為嬰幼兒或兒童。對於家長能否在旁陪護，吳乾渝介紹，政府已再次發出工作提示，要求各定點醫院和集中收治點重點關注特殊患者，包括兒童、孕產婦、老人等群體，對他們進行分類收治。

根據《傳染病防治法》、防控工作要求等，感染者應當與非感染者隔離。按照分類收治的原則，若兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域陪護照顧，同時接受觀察治療。

對於兒童感染者，若家人不符合陪同條件，且患兒小於7歲，將在公衛中心接受治療；其他大齡兒童和青少年，以及家長符合陪同條件的低齡兒童感染者，將主要在集中收治點隔離治療，並配置專業的兒科醫療團隊，保障患兒得到規範專業的治療和生活照料。