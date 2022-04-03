疫情｜新冠隔離險再度推出　曾歷「下架潮」理賠條件有變化嗎？

今年初，內地的社交平台傳出一款「新冠隔離險」，投保人只要因疫情被隔離，就可以在隔離期間享受津貼補助，金額從上百元至上千元不等。

未知是否受到內地疫情升溫、大量理賠申請影響，一度銷售火爆的隔離險在3月份陸續下架。然而，曾經歷一波下架潮的「隔離險」，近日開始低調上架。



據此前報道，市面上所謂的隔離險、防疫險，大多是一年期以內的意外險。觸發理賠條件後，保險公司會以津貼形式進行經濟補償。隔離險的售價一般只需幾十元，在理賠範圍內，投保人每天約有200元的補償。

3月底，眾惠相互的新產品「新冠保」在京東金融平台上線。《界面新聞》報道，與此前多數隔離險實際為意外險與隔離責任混合不同，新冠保的保險責任涵蓋感染新冠肺炎身故、新冠疫苗接種意外身故及傷殘，以及強制集中隔離津貼，取消之前的新冠肺炎確診保險金和意外傷害保障。

在保障期方面，原有產品保障期間為1年，隔離津貼累計最多賠付60天。目前，在售產品保障期間為3個月，隔離津貼縮短到14天。在等待期方面，原有產品等待期為3天，在售產品等待期為5天。

據介紹，熱銷一時的眾惠相互「惠無憂意外險」於3月17日下架。眾惠相互曾回應稱，下架主要是受疫情影響，從消費者權益保護角度出發進行考慮，之後可能會有新產品上架。

在支付寶平台上，眾安保險亦將此前的「愛無憂意外險」替換為新冠隔離保。與前述的新冠保相同，新產品縮短保障期，延長等待期，以規避逆向選擇風險。不過，眾安保險的新冠隔離保僅對集中隔離提供隔離津貼，居家隔離不在保險責任內。

此前，不少保險銷售渠道推廣隔離險可以「躺賺津貼」，卻未有闡明隔離責任的觸發條件，導致大量投保人未能成功申請理賠。為降低理賠中潛在的糾紛風險，新上架的新冠保在銷售頁面上將不可投保人群、不可賠付條件放在顯眼位置，例如封控區、管控區以及正在按照封控或管控標準實施管理的區域均不可投保。