可收治1.5萬人　上海最大方艙醫院全面投入服務　僅用184小時建成

上海疫情嚴峻，當地建設多個方艙醫院收治新冠病毒感染者。位於浦東新區的新國際博覽中心方艙醫院W區域五個場館6600張床位今日（5日）全部通過驗收，已經開始收治患者，至此該方艙醫院已經全部投入使用，最多可同時為近1.5萬名患者提供服務，為當地最大的方艙醫院。



官媒中新社報道指，當局為了更好地保障兒童的安全，新國際博覽中心方艙醫院在原定上海瑞金醫院、上海市第六人民醫院、上海市第十人民醫院、岳陽醫院等醫療隊的基礎上，又加入了上海兒童醫學中心醫療隊。據統計，目前駐紮該方艙醫院的醫療隊共有11支，派駐醫護管理人員合計2218人。

瑞金醫院副院長，新國際博覽中心方艙醫院臨時黨委書記、總指揮陳爾真承認，隨著所有艙館投入使用，要落實館內所有人群的餐飲、住宿、物資配給和後勤保障等方方面面的工作，著實是一項巨大的挑戰。

內媒第一財經網報道指，新國際博覽中心方艙醫院的總建築面積超30萬平米，從3月25日開始建設，於4月2日晚上正式交付驗收，僅用了184小時完成。在施工高峰期，現場有近6000人同時作業，並實施24小時不停工。