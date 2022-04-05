上海疫情｜全市檢測採樣逾2566萬人　陽性感染者中藥使用率達98%

上海市昨日（4日）新增13354宗本土感染，包括268宗本地個案及13086宗無症狀感染。

在今日（5日）舉行的疫情防控發布會上，上海市政府副秘書長顧洪輝介紹，昨天新增陽性感染者數量首次突破一萬宗；自3月爆發以來，本輪疫情累計報告陽性感染者超過7.3萬宗。



市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，昨天上海全市開展了一次大規模的核酸檢測，對於排除風險點、切斷傳播鏈，盡快遏制疫情擴散蔓延非常重要。

目前，上海市單日最大核酸檢測能力達到400萬管，全市共設置約2萬個採樣點，組織約5萬名採樣人員。截至今日上午8時，全市共採樣2566.5萬人、242.7萬管，已完成檢測192.5萬管，其餘樣本有待檢測。

4月4日，上海崇明區花博園復興館方艙醫院開艙，接收首批1300名輕症和無症狀感染者。（新華社）

在發布會上，上海中醫藥大學附屬曙光醫院院長、中醫疫病防治基地負責人房敏介紹，上海針對陽性感染者，中藥使用率穩定保持在98%以上。目前，上海已累計向各街鎮配送超過2100萬人份中藥預防方藥。

房敏指出，在服用中藥的同時，包括中醫針灸、推拿、傳統功法等都具有傳統非藥物療法的特性，具有調身、調氣、調息的特點，建議居民可習練功法，有效起到強身健體的作用。

目前，上海市共有4.77萬張病床位，還有3萬張床位即將投入使用。各區正積極選取符合防疫條件的賓館酒店、體育場館、會展中心、培訓中心等場所，建立臨時中轉隔離管理點62處。

為保障市民的基本生活需求，上海市專門成立生活物資保障專班，加強市外貨源對接，建立10個應急保供大倉，與50家外延蔬菜生產基地、77個主供應基地和蔬菜主產區做好產銷對接。目前，全市的生活物資供應總體充足。